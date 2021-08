Teijo-Talossa tehtiin jälleen yritysjärjestelyitä – nyt yhdistyttiin hoivatilarakentamisen erikoisyhtiön kanssa

Yhtiöiden tiedotteen mukaan niiden tuotteet ja rakennuskonseptit täydentävät toisiaan. Yhdistymisen jälkeen on muodostettu konserni, joka keskittyy hoivatila-, koulu- ja päiväkoti- sekä toimitila- ja väistötilarakentamiseen. Tilat voidaan rakentaa myös siirtokelpoisina.

Konsernin toimitusjohtajaksi on nimetty vuodesta 2020 Teijo-Talojen toimitusjohtajana työskennellyt Ismo Laitakari.

Nykyinen Teijot-Talot muodostui vuonna 2015, kun kuusi yhtiötä muodosti valmistalotehtaan. Yhtiön muodostivat Teijo-Talot, Eteläpuu (Teijo-Talot Häme), Teijo-Talot Pohjanmaa, Teijo-Talot Savo, Teijo-Talot Lappi sekä Teijo Rent.

Vuonna 2017 Teijo-Talojen perustaja ja pääomistaja sekä pitkäaikainen toimitusjohtaja Lasse Ojanen siirtyi pois yrityksen johdosta ja myi oman osuutensa yrityksessä toimiville neljälle avainhenkilöille ja pääomasijoittaja Aboa Venture Managementin hallinnoima Länsi-Suomen Pääomarahasto.

Kuluttajille suunnattujen valmistalojen myynnistä yhtiö luopui keväällä 2018.

Vuoden 2019 lopulla yhtiön silloinen toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja Olli Raunio päätti keskittyä pelkästään yhtiön hallituksen puheenjohtajan tehtäviin ja toimitusjohtajaksi valittiin Laitakari.

Kesäkuussa tehdyn yritysjärjestelyn toivotaan tuovan kasvua lisääviä synergiaetuja. Konsernin mukaan kilpailuvaltteja ovat esimerkiksi säältä suojatut tuotantoprosessit ja patentoidut tekniset ratkaisut, kuten esimerkiksi siirtomenetelmällä varustettu betonialapohja.

Kumpikin yhtiö toimii koko Suomen alueella. Yritysparin liikevaihto on yli 30 miljoonaa euroa ja tavoitteena on kasvattaa liikevaihto 44 miljoonaan euroon vuoteen 2025 mennessä. Yritykset työllistävät yhteensä noin 60 työntekijää. Konsernin kotipaikka on Salo.