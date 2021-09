Finnoon ensimmäiset asuntokohteet valmistumassa Espoossa

Kahdeksankerroksisessa Espoon Reimarissa on 64 asuntoa. Talo sijaitsee Finnoonkallion alueella lähellä tulevaa Finnoon metroasemaa. Metro alkaa liikennöidä Finnooseen vuonna 2023.

Finnoossa on tällä hetkellä käynnissä 15 asuinrakennushanketta, joista valtaosa valmistuu vuoden 2022 aikana. Skanskalla on Reimarin lisäksi toinenkin kohde, Lujatalolla kaksi, T2H:lla kaksi, Hartelalla kaksi, Hausialla kolme, Avaralla kolme ja Espoon Asunnoilla yksi.

Asuntorakentaminen on Finnoonkallion lisäksi käynnissä Djupsundbäckenin ja Luoteisrinteen kaava-alueilla metroaseman läheisyydessä.

Tänä vuonna ja ensi vuoden aikana liikkeelle lähtee useita uusia kohteita.

Rakentaminen jatkuu 2030-luvulle asti

Rakentaminen Finnoon metroaseman ympäristössä alkaa, kun valmisteilla oleva asemakaava on lainvoimainen. Espoon valtuuston hyväksymä Finnoon keskuksen kaava kumoutui oikeudessa toukokuussa. Kaavaa valmistellaan uudelleen kuluvan syksyn aikana ja se pyritään alustavan aikataulun mukaan saamaan hyväksymiskäsittelyyn keväällä 2022.

Tuleva asemakaava velvoittaa selvemmin pitämään huolta suojavyöhykkeestä, joka erottaa asuinrakentamisalueen Finnoon arvokkaasta lintualtaasta.

Finnoossa sijaitsee Suomenojan venesatama. Satama-alue muuttuu tulevan kaavoituksen myötä. Tavoitteena on saada Finnoonsataman osayleiskaava päättäjille vuonna 2022.

Finnoon kaavoitus on ollut käynnissä kymmenkunta vuotta. Finnoo on uusi merellinen kaupunkialue, jota kehitetään ilmastonmuutoksen torjunnan esimerkkialueena. Alue on yhdistelmä tiivistä kaupunkirakennetta, kevyttä ja julkista liikennettä, arvokasta virkistys- ja suojelualuetta sekä kestävään energiaan painottuvaa tuotantoaluetta.

Finnoosta tulee Länsiväylältä merenrantaan ulottuva 17000 asukkaan kaupunginosa. Rakentaminen Finnoossa jatkuu läpi 2020-luvun. Koko alue on pääpiirteissään valmis 2030-luvulla.