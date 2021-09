Lujabetoni tavoittelee tuotannollista hiilineutraaliutta vuoteen 2040 mennessä

Yrityksen päätavoitteena on tuotannollinen hiilineutraalius vuoteen 2040 mennessä sekä yrityksen käyttämien raaka-aineiden hiilidioksidipäästöjen puolittaminen vuoteen 2035 mennessä vuoden 2019 toteutuneelta verrokkitasolta.

Välietappeina Lujabetoni tavoittelee lisäksi energiakäytön hiilidioksidipäästöjen puolittamista sekä 20 prosenttia pienempää tuotteidensa hiilijalanjälkeä vuoteen 2030 mennessä, 40 prosenttia pienempää kuljetustensa hiilijalanjälkeä vuoteen 2035 mennessä sekä jätteiden määrän vähentämistä 25 prosenttia vuoteen 2025 mennessä.

Toinen betonituotteiden valmistaja Rudus kertoi vastikään tavoittelevansa koko arvoketjunsa hiilijalanjäljen puolittamista vuoteen 2035 mennessä ja hiilineutraaliutta vuoteen 2050 mennessä.

Betonitoimialan kokema yritysvastuu ja yhteiskunnallinen paine ovat saaneet koko betoni- ja sementtialan liittoutumaan yhteen hiilineutraaliuden saavuttamiseksi vuoteen 2050 mennessä.

”Itse uskon meidän onnistuvan betoni- ja sementtialan yhteistyön avulla tavoitteessamme Suomessa, kun katsoo asioiden kehitysnopeutta juuri nyt. Uskon meidän onnistuvan jopa reilulla marginaalilla ja olevan hiilineutraaleja jo ennen vuotta 2050”, Lujabetonin toimitusjohtaja Mikko Isotalo sanoo tiedotteessa.

Lujabetoni nostaa ympäristövaikutukset esille jo tuotteidensa suunnittelu- ja myyntivaiheissa sekä minimoi niitä tuotantovaiheessa. Tähän liittyvät muun muassa optimoidut rakenne- ja tuotantoratkaisut, betonin reseptiikka sekä käytettävien raaka-aineiden mahdollisimman pieni hiilijalanjälki. Lisäksi yritys huolehtii kuljetustoiminnan mahdollisimman suuresta ympäristöystävällisyydestä.

Omien tuotantoprosessiensa kehityksessä Lujabetoni panostaa jatkuvaan hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen hyödyntämällä mahdollisimman tehokkaita, kehittyneitä sekä teknisesti ja taloudellisesti käyttökelpoisia energialähteitä sekä tuotantomenetelmiä. Myös jätteen ja hukan minimointi on tuotannon kehitystyön fokuksessa.

”Keihäänkärkenä matkalla kohti hiilineutraaliutta on kesällä markkinoille tuomamme Luja-Vähähiilibetoni, jonka hiilijalanjälki on yli 50 prosenttia pienempi tavalliseen betoniin verrattuna. Vähähiilibetoni on herättänyt äärimmäisen suurta kiinnostusta ja saanut erinomaisen vastaanoton asiakaskunnassa”, Isotalo sanoo.