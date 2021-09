Metsä Group kaavailee uuden lvl-tehtaan rakentamista Äänekoskelle – rakennusvaiheen työllisyysvaikutukset 1000 henkilötyövuotta

Uuden tehtaan rakentaminen tapahtuisi vaiheittain vuosien 2022–2026 aikana. Rakennusvaiheen työllisyysvaikutusten arvioidaan olevan noin 1000 henkilötyövuotta.

Varsinainen investointipäätös edellyttää kuitenkin alueen asemakaavoituksen valmistumista. Metsä Groupilla on käynnissä kaavaprosessi Äänekosken kaupungin kanssa tavoitteena Äänekosken tehdasintegraatin mekaanisten puutuotteiden tuotannon laajentaminen. Yhtiön nykyisten tehtaiden eteläpuolella sijaitsevalle noin 150 hehtaarin alueelle valmistellaan asemakaavaa teollisuusalueeksi. Alueella on nykyisin voimassa yleiskaava, ja alue on pääosin Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibren omistuksessa. Kaavaprosessin arvioidaan kestävän vuoden 2022 alkupuolelle asti.

Kaavoitettava alue mahdollistaa merkittävän mekaanisen metsäteollisuuden tuotannon kasvattamisen suunnitellun uuden kertopuutehtaan jälkeenkin.

Rakennettavan tehtaan vuotuinen lvl-tuotantokapasiteetti olisi noin 150000 kuutiometriä. Uusi tehdas kasvattaisi Metsä Groupin lvl-tuotantokapasiteettia noin 50 prosenttia.

Uuden tehtaan lvl-tuotanto myytäisiin rakennusteollisuuden asiakkaille pääasiassa Eurooppaan ja Aasiaan. Lvl-tuotteiden markkinanäkymä on yhtiön mukaan erinomainen, etenkin teollisessa esivalmistuksessa, moduulirakentamisessa sekä perinteisessä projektirakentamisessa. Myös betonia ja lvl-tuotteita yhdistävän hybridielementtirakenteen kehitys on edennyt pitkälle ja tulee entisestään parantamaan kysyntää.

Uuden tehtaan suorat työllisyysvaikutukset olisivat noin 140 uutta työpaikkaa. Tämän lisäksi uusi tehdas lisäisi noin 200 henkilötyövuotta suoraan arvoketjuunsa.

Metsä Groupilla on myös parhaillaan rakenteilla 1,6 miljardin euron arvoinen biotuotetehdashanke Kemissä.