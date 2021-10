Helsinkiläiset saivat ehdottaa parhaita katutyömaita – voittajat palkittiin

Vuoden katutyömaa -kilpailussa haettiin ansioituneita työmaita Helsingissä. Voittajat palkittiin perjantaina kaupungintalolla.

Helsingin kaupungin järjestämässä kilpailussa oli tavoitteena löytää työmaa, jonka työmaajärjestelyt, opastukset ja väliaikaiset kulkureitit ovat ensiluokkaisia ja jakaa samalla hyviä käytäntöjä. Kilpailussa ei arvioitu itse rakentamis- tai korjaustoimintaa, työmaan sisäistä turvallisuutta tai työmaiden kestoa.

Vuoden isona kaivutyömaana palkittiin Kaisatunneli. Hankkeesta palkittiin Destia ja Helsingin kaupunkiympäristö. Arviointiraati kiitteli työmaan turvallisuus- ja liikkumisjärjestelyitä erityisen haastavassa toimintaympäristössä.

”Oletteko huomanneet, että Helsingin päärautatieasemalla räjäytellään? Hyvä, emme mekään”, raati mainitsi perusteluissaan.

Sarjassa kunniamaininnat jaettiin Runeberginkadun kaukolämpötyömaalle ja Raide-Jokerin lohkolle 4.

Vuoden isona kiinteistötyömaana palkittiin Grönqvistin talon julkisivuremontti. Palkinnon pokkasivat Etelä-Suomen Julkisivupalvelu oy ja Ilmarinen. Perusteluissa kiiteltiin muun muassa osapuolten hyvää asennetta ja yhteistyötä.

”Julkisivuremontin ja ravintolan terassin aluevarauksesta kummunnut yhteistyö on tuottanut Helsingin ydinkeskustaan työmaan, jonka olemassaoloa on ollut jopa vaikea huomata. Hyvin järjestetyn fasadin takana on pystytty tekemään häiriötä aiheuttavatkin työvaiheet herkkää naapurustoa huomioiden”, perusteluissa todetaan.

Pienten katutyömaiden sarjassa ei palkittu työmaata. Raadin mukaan ei ole olemassa pieniä työmaita, kun katsotaan niiden vaikutuksia ympäristöönsä. Pienissä työmaissa on sen mukaan eniten kehitettävää.

Asukkaiden näkökulma keskiössä

Helsingin apulaispormestari Anni Sinnemäki sanoi palkintotilaisuudessa, että kilpailussa oli keskiössä kaupungin asukkaiden ja muiden katujen käyttäjien näkökulma.

Arvioinnissa painotettiin sitä, millä tavalla työmaa näyttäytyy ulospäin. Miten poikkeusjärjestelyt on tehty, viestiikö se selvästi ja onko se siisti?

Kilpailun kautta hänen mukaansa haluttiin luoda myönteinen ja lempeäkin katse siihen, missä asioissa on onnistuttu ja tehty oikein.

”Työmaista tulee paljon kritiikkiä. Halusimme kiinnittää huomiota siihen, missä onnistutaan. Niitäkin esimerkkejä on.”

Ehdotuksia työmaista pyydettiin asukkailta. Parhaat työmaat valitsi yleisöäänet huomioiden arviointiraati, johon kuuluivat Helen Oy, Rakli, Infra ry, Ficom, Invalidiliitto, Helsingin seudun kauppakamari, HSY, Ilmarinen, HSL ja Helsingin kaupunki.

Vuoden katutyömaa -kilpailu järjestettiin nyt ensimmäistä kertaa. Jatkosta ei ole vielä tehty päätöstä.

Kilpailu on osa Helsingin kaupungin katutöiden kehittämishanketta.