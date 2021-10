Ruotsin valtion sijoitusyhtiö leikkaa Turun sairaalan lämmityksen hiilipäästöjä 44 prosentilla

”Asennamme kaksi suurta maalämpöjärjestelmää, joilla korvataan noin puolet kaukolämmön kulutuksesta. Se vähentää lämmityksen hiilipäästöjä 44 prosenttia eli noin 300 tonnia vuodessa. Lisäksi uusimme ilmanvaihdon ja rakennusautomaation”, Suomen Hemsön tekninen johtaja Mika Kvist kertoo tiedotteessa.

Kaupunginsairaalan energiaremontti aloitetaan vuoden 2021 lopussa, ja se valmistuu vuoden 2023 alkupuolella.

LeaseGreen vastaa suurhankkeen suunnittelusta ja toteutuksesta avaimet käteen -periaatteella. Lisäksi kohteen talotekniikka otetaan jatkuvaan etähallintaan digikaksosten avulla. Se mahdollistaa energiankulutuksen ja olosuhteiden optimoinnin jatkossa ja varmistaa, että asetetut tavoitteet toteutuvat.

Hankkeessa kaupunginsairaalan tontille porataan noin 70 energiakaivoa, joiden yhteenlaskettu syvyys on yli 20 kilometriä. Tuloksena on maalämmön ja kaukolämmön hybridijärjestelmä, joka on optimoitu energiansäästön, kustannustehokkuuden ja toimintavarmuuden kannalta. Ilmanvaihtoon asennetaan myös lämmöntalteenotto.

”Sairaaloissa ilman pitää vaihtua tiuhaan. Rakennuksissa on huippuimureita, jotka poistavat jokainen jopa kuution ilmaa sekunnissa. Tähän asti kahdentoista huippuimurin poistoilman lämpö on mennyt harakoille, mutta jatkossa se syötetään lämmitykseen”, Kvist sanoo.

Sairaalan kolme päärakennusta ovat peräisin vuosilta 1934, 1968 ja 1984. Niissä toimii muun muassa neuvola, terveysasema sekä useita erikoissairaanhoidon yksikköjä. Hemsö osti kolmetoista Mäntymäen alueella sijaitsevaa hoiva- ja sairaalarakennusta Turun kaupungilta vuonna 2019. Kaupungilla on Hemsön kanssa keskimäärin 10 vuoden vuokrasopimukset kiinteistöjen käytöstä. Toinen merkittävä tilojen käyttäjä on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri.

”Kun ostimme kiinteistöt, tiedostimme, että rakennuksiin on kertynyt korjausvelkaa. Teemme energiaremontin lisäksi paljon pakollisia peruskorjauksia tekniikkaan, joka on tullut käyttöikänsä päähän.”

Hemsö aloitti saneeraukset Mäntymäellä tekemällä rakennus 10:een peruskorjauksen, joka valmistui keväällä 2021. Yhtiö suunnittelee erilaisia parannuksia ja energiaremontteja myös muihin rakennuksiin.

Hemsö ja LeaseGreen tekevät parhaillaan yhteistyötä muun muassa Helsingin oikeustalossa, jonka iso energiatehokkuushanke on päättymässä aivan piakkoin.