Vuoden 2021 Betonijulkisivu -arkkitehtuuripalkinnon voittaja valittiin

Kilpailun järjestäjä Betoniteollisuus ry perustelee valintaa tiedotteessaan: ”Onnistuneimmillaan uusi rakentaminen on vanhassa arvoympäristössä usein silloin, kun ajalliset kerrostumat ovat sopusoinnussa keskenään, kuitenkin toisistaan selvästi erottuen. Scandic-hotellin laajennusosa onnistuu tässä esimerkillisesti: se sopeutuu hienosti arvokkaaseen arkkitehti Eliel Saarisen suunnittelemaan Helsingin päärautatieasemaan. Uudisrakennus liittyy vanhaan rakennukseen saumattomasti, mutta on eleettömällä detaljoinnillaan rehellisesti tämän päivän arkkitehtuuria.

Tässä tapauksessa erityisesti puhdasvalubetonin käyttö ympäristöstä poikkeavana materiaalina luo riittävän etäännyttävän ja mielenkiintoisen kontrastin suhteessa vanhaan. Elementtien värimaailma puolestaan myötäilee olevia rakennuksia. Julkisivun väribetoni on tarkoin sovitettu ympäröivien rappauspintojen sävyyn. Samoin sokkeleiden punertavat kuorielementit jatkavat vanhan rakennuksen punaisesta graniitista tehtyä sokkelia uudella tavalla toteutettuna. Vanhaa graniittia muistuttavaan, hieman karheaan ja himmeään lopputulokseen päästiin, kun elementin pinta tehtiin pesubetonipintana, joka karkeasti hiottiin yli, jolloin kiviaineksen särmät hioutuivat tasaiseksi.

Julkisivun staattinen ja symmetrinen aukotus on klassiseen ympäristöönsä sopiva. Nykyarkkitehtuurissa paljon ja usein perusteetta käytetyt muodikkaat kaarevat ikkunat toimivat tässä historiallisessa kontekstissa pohjakerrosta artikuloivana eleenä erittäin luontevasti. Ikkunalasi ja betonin ulkopinta on sovitettu taitavan pelkistetysti lähes samaan pintaan, jolloin on vältytty turhan monimutkaiselta detaljoinnilta ja saavutettu poikkeuksellisen kevyt ja ilmava yleisilme kivijulkisivussa.

Pohjoisjulkisivun betonielementtijulkisivua on elävöitetty sisään vedetyin raidoin samoin kuin vanhan osan päädyssä. Elementtien asennus on tehty tarkasti, sillä uritus ei antaisi anteeksi pientäkään mittaheittoa. Raidoitus harvenee julkisivun yläosaa kohden ja jäsentää näin julkisivupintaa. Ornamentit tuovat julkisivuun pienempää mittakaavaa, ja elementtien pystysaumat on onnistuneesti sulautettu osaksi raitaornamentiikkaa. Kiiltäväksi hiottu uritettu pinta elää kiinnostavasti päivän kierron mukaan.

Suunnittelu tapahtui kiinteässä yhteistyössä betonielementtien valmistajan (Consolis Parma) kanssa malleja hyväksikäyttäen. Betoniviidakko oy:n taiteilija Topi Äikäs osallistui 3D-muottitekniikan suunnitteluun. Tietomallinnus auttoi myös tuotantoa ja asennusta. Perinteisen tuotantolinjan sijaan elementit valmistettiin pitkälti käsityönä. Julkisivuissa on muun muassa kaarevia ikkuna-aukkoja ja erikoispintoja. Muottityöt olivat vaativia, ja pinnoissa oli paljon hiontatyötä, joka oli tehtävä käsin. Väri toteutettiin valkosementillä ja keltaisella sekä punaisella kiviaineksella, ilman betonimassaan lisättyjä pigmenttejä. Sisäpihan kaareva osa on toteutettu myös elementtirakenteisena, mutta on pinnaltaan rapattu.”

Palkittavat

Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtitoimisto Futudesign oy / Aleksi Niemeläinen

Rakennuttaja: Exilion Asemahotellit ky / Jussi Ojamo

Reliefipinnat: Betoniviidakko oy / Topi Äikäs

Elementtitoimittaja: Consolis Parma (Parma oy) / Satu Parikka

Kunniamaininta Kaarlo Sarkian kadun asunnoille

Vuoden 2021 Betonijulkisivu -arkkitehtuuripalkinnossa kunniamaininnan on saanut Playa Arkkitehdit oy kohteellaan Kaarlo Sarkian kadun asunnot.

”Espoon Vermonniityn alueella sijaitsevalle, kahden massiivisen pysäköintitalon väliin sijoittuvalle asuinrakennukselle oli tarvetta antaa selkeästi erottuva ja asuinympäristön laatua kohottava ilme. Vahva identiteetti on pitkälti kiinnostavan betonijulkisivun ansiota: sen konstailematon aukotus sekä yksiaineisuus ja -värisyys poikkeaa vahvasti suomalaisen valtavirran asuntoarkkitehtuurin visuaalista hälyä usein suosivista elkeistä. Kohteessa on hyödynnetty levollisen varmalla otteella teollisen elementtirakentamisen toiston ja systemaattisuuden lähtökohtia. Niistä on jalostettu vähin mutta harkituin keinoin kestävää arvokkuutta asumisen arkeen.

Rakennuksen selkäpuolen ikkunat on sidottu yhteen käyttäen nauhaefektiä, joka syntyy kahden pinnaltaan erilaisen ulkokuorielementin sommitelmasta. 1960–70-luvulta tuttu teema korostaa rakennuksen vaakalinjoja. Se tuntuu kuitenkin uudenlaisella, perusharmaasta poikkeavalla väri- ja pintastruktuuripaletilla toteutettuna pitkästä aikaa raikkaalta. Julkisivujen vahva ja tunnistettava punertava sävy aikaansaatiin harmaaseen sementtiin ja peruskiviainekseen lisätyllä punaisella pigmentillä. Myös metalliosissa käytetty tunnusväri tekee rakennuksesta selkeän ja yksiaineisen oloisen. Sandwich-elementtien saumat on sovitettu luontevaksi, jopa olennaiseksi osaksi ulkoarkkitehtuuria sijoittamalla niitä ikkuna-aukkojen pieliin sekä reliefipinnan ja sileän pinnan rajakohtiin.

Pihan puolella dominoivat tilavat, etelä–länsi ilmansuuntaan avautuvat parvekkeet, jotka muodostavat julkisivuihin miellyttävän suurpiirteisen rytmin – yhdessä asunnossa on yli kymmenen metriä pitkä parvekekin. Turhia pellityksiä on vältetty taitavalla detaljoinnilla. Betoni saa myös vastaparikseen harkitun aineettoman kontrastin alumiinilevyin verhoilluissa porttikäytävissä.

Kuvanveistäjä Pertti Kukkonen osallistui muotobetonielementtien suunnitteluun. Reliefimäinen elementti näyttää orgaaniselta ja elävältä, vaikka syvyyseroa kuviossa on vain 10 millimetriä. Miniatyyrimaastoa muistuttava rustiikkipinta elää kiinnostavasti valoisuuden vaihtelun myötä muodostaen harkitun kontrastin sileiden muottibetonipintojen kanssa. Finn-Form oy toteutti taiteilijan valmistaman styrox-mallin pohjalta elementtivaluissa käytetyn dyynimäisen muottimatriisin. Elementin kolmiulotteisissa osissa on käytetty Finnsementin Minicote-pintahidastinainetta, jolla aikaansaatu rouhea pintakuvio tuo esille uusia esteettisiä mahdollisuuksia usein kyseenalaistetun pesubetonin käyttöön.

Kohde on hyvä esimerkki siitä, miten luovalla suunnittelulla on saatu toteutettua tiukoissa kustannusraameissa toteutuva valtion tukema vuokra-asuminen näin korkeatasoisesti. Samalla talo on omiaan päivittämään suhtautumistamme kustannustehokkaan betonielementtirakentamisen esteettisiin mahdollisuuksiin: tämä rakennus suorastaan juhlii arkkitehtuurillaan rakennustapaansa.”

Palkittavat

Arkkitehtisuunnittelu: Playa Arkkitehdit oy / Tuukka Vuori

Rakennuttaja: A-Kruunu oy / Jouni Isomöttönen

Reliefipinnat: Betonipallas oy / Pertti Kukkonen

Elementtitoimittaja: SV-Element oy / Simo Vanninen

Kilpailussa mukana olleet kohteet ja arkkitehtitoimistot:

Kolkekannaksentie 1, Espoo / Arkkitehtitoimisto Pauliina ja Juha Kronlöf

Portus, Helsinki / Arkkitehtiryhmä A6

Scandic Grand Central Helsinki / Arkkitehtitoimisto Futudesign oy

Matinkylän jäähalli, Espoo / arkMILL

KOy Infracity, Turku / Sigge Arkkitehdit oy

Matinkylän Tynnyripuiston keskuskortteli, Espoo / Gullichsen-Vormala Arkkitehdit ky

As.oy Jousenpuisto, Espoo / Arkkitehtiryhmä A6

Kaarlo Sarkian Katu asunnot, Espoo / Playa arkkitehdit oy

Betoniteollisuus ry:n seitsemännen kerran järjestämän arkkitehtuuripalkintokilpailun tarkoituksena on tuoda esiin toteutettuja onnistuneita betonijulkisivukohteita ja niiden suunnittelijoita. Kilpailu järjestetään joka toinen vuosi. Kilpailussa palkitaan voittanut julkisivun suunnitellut arkkitehtuuritoimisto 5000 eurolla.

Palkinnon tärkeimpinä arvosteluperusteina ovat julkisivun arkkitehtoninen kokonaisuus, yksityiskohtien suunnittelu, betonin ominaisuuksien laadukas hyödyntäminen, uuden kehittäminen ja kohteen soveltuminen ympäristöön.

Betonijulkisivu-arkkitehtuuripalkinto 2021 -kilpailun puheenjohtajana toimi arkkitehti Ville Hara ja jäseninä arkkitehti Sami Vikström sekä arkkitehti, päätoimittaja Maritta Koivisto. Tuomariston sihteerinä toimi diplomi-insinööri, jaospäällikkö Janne Kihula Betoniteollisuus ry:stä.