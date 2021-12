Helsinki myönsi jatkoaikaa Wasagroupin kahden urheiluhallin tonttivaraukselle – marraskuussa myös yhtiön toisen hallihankkeen tonttivaraus sai jatkoa

Wasagroup on tehnyt alustavan suunnitelman kahden urheiluhallirakennuksen ja yhden hotellirakennuksen toteuttamisesta. Tonttien vuokra-aika on 30 vuotta ja varaus on voimassa vuoden 2022 loppuun saakka.

Toiseen urheiluhallirakennukseen on kaavailtu kahta jääurheilukenttää, katsomotilat sekä ravintola- ja lääkäripalveluja. Toiseen halliin tulisi palloilulajeja harrastavien harjoitustilat. Pysäköinti on suunniteltu sijoittuvan maanalaiseen pysäköintihalliin rakennusten alle. Lisäksi tavoitteena on toteuttaa edellä mainittuja toimintoja palveleva hotelli.

Hankkeelle varattu tontti sijaitsee Roihupellon teollisuusalueen pohjoisosassa. Myllypuron liikuntapuisto liikunta- ja jäähalleineen sekä ulkokenttineen sijaitsevat välittömästi varausalueen vieressä, Ratasmyllyntien itäpuolella. Helsingin yleiskaavassa 2016 alue on merkitty toimitila-alueeksi, jota kehitetään ensisijaisesti toimitilojen, tuotannon, varastoinnin, satamatoimintojen, julkisten palvelujen ja opetustoiminnan sekä virkistyksen käyttöön.

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto teki alkuperäisen tonttivarauksen jo kesäkuussa 2019.

Helsingin kaupunginhallitus päätti 15. marraskuuta jatkaa myös Malmin Longinojalla sijaitsevan maa-alueen varaamista Wasagroupille 30.6.2022 saakka. Yhtiö on kaavaillut alueelle monitoimiliikuntakeskusta, jonka keskeisenä osana on jääpallolle soveltuva täysimittainen katettu jääkenttä.