Kaksi suomalaisyhtiötä lisää sitoutui hiilineutraaliin rakentamiseen

Uusina suomalaisyhtiöinä Lähitapiola Kiinteistövarainhoito ja Technopolis ovat sitoutuneet tavoittelemaan hiilineutraalin energiankäytön lisäksi hiilineutraalia rakentamista vuoteen 2030 mennessä. Maailmanlaajuisesti yhteensä 160 allekirjoittaneen yrityksen joukosta viisi on nyt suomalaisia. Ylva, Antilooppi ja One Click LCA Ltd allekirjoittivat sitoumuksen ensimmäisinä suomalaisina marraskuussa 2021.