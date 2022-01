Vantaalla sijaitseva Business Park vaihtoi omistajaa

Myyjä oli Keskinäinen Kiinteistö oy Holiday Park. Kiinteistön hintaa ei julkistettu.

Kohde on vuonna 2008 valmistunut toimisto- ja liikekiinteistö. Sen vuokrattava pinta-ala on 12000 neliömetriä. Rakennus on viisiosainen ja 1–4 kerroksinen. Ensimmäisessä kerroksessa sijaitsee noin 1400 neliömetriä liiketilaa sekä lounasravintola. Kellarikerroksessa on 150 autopaikan pysäköintihalli, ja piha-alueelta löytyy yli 150 autopaikkaa. Kohteessa toimii noin 30 vuokralaista.

Kehämylly sijaitsee Hämeenlinnan väylän ja Kehä III:n risteysalueella osoitteessa Vantaankoskentie 14.

”Julius Tallberg-Kiinteistöt omistaa jo alueella Pressi C -toimistorakennuksen sekä syksyllä 2022 valmistuvan Pressi B:n. Kehämyllyn hankinta vahvistaa läsnäoloamme alueella. Uskomme alueen vetovoimaan”, Julius Tallberg-Kiinteistöjen toimitusjohtaja Timo Valtonen sanoo tiedotteessa.

Valtosen mainitsemat Pressi-toimistorakennukset ovat SRV:n rakentamia. Pressi C valmistui vuoden 2018 lopulla. Pressi B:stä yhtiöt tekivät kaupan toukokuussa 2021. SRV:n on tarkoitus rakentaa alueelle vielä kolmaskin Pressi-toimistotalo.