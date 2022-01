YIT käynnisti loppuvuodesta lähes 200 miljoonan edestä isoja asuinrakentamishankkeita

Suomen ja CEE-maiden käynnistyneistä hankkeista suurimmat ovat As.oy Helsingin Presso, As.oy Espoon Bulevardi, As.oy Tampereen Teekkari, As.oy Helsingin Waltari, As.oy Espoon Prenikka, As.oy Tampereen Ylärima, As.oy Tampereen Kanavanluotsi sekä Prahan Hloubetin Lappi-hankkeeseen kuuluva Tornio.

Venäjällä YIT aloitti kahden uuden kerrostalon rakentamisen. Kohteet sijaitsevat Jekaterinburgin esikaupungissa Verhnaja Pyshmassa ja Moskovan alueella Ramenskojen-kaupungissa.

Edellä mainittujen, suurimpien hankkeiden arvo on yhteensä lähes 200 miljoonaa euroa. Asuntojen aloitukset on kirjattu vuoden neljännen neljänneksen tilauskantaan.

Helsingin Presso sijaitsee Aurinkolahden Kahvikorttelissa. Kyseessä on merellisen korttelin viimeinen pihapiiri. Kohteeseen valmistuu reilut 60 asuntoa vuoden 2023 alussa.

Espoon Bulevardi sijaitsee Westendissä, meren ja rantaraitin läheisyydessä. Kohteeseen valmistuu lähes 50 asuntoa kesällä 2023.

Tampereen Teekkari sijaitsee Hervannassa ja on niin kutsutun Tieteenkorttelin viimeinen asuinkerrostalo. Kohteeseen valmistuu lähes 70 asuntoa loppuvuonna 2022.

Helsingin Waltari sijaitsee Kirjailijakorttelissa, Töölöntullin sydämessä. Kirjailijakortteli on moderni versio alueen funkkistaloista. Kohteeseen valmistuu reilut 50 asuntoa alkuvuonna 2023.

Espoon Prenikka sijaitsee Mäkkylässä, koulujen, päiväkotien ja juna-aseman läheisyydessä. Kohteeseen valmistuu hieman yli 60 asuntoa loppuvuodesta 2022.

Tampereen Ylärima sijaitsee Kalevan puistotien varrella, osana Tammelan stadionia. Ympäröivän korttelin korkeimpaan taloon valmistuu lähes 60 asuntoa loppuvuodesta 2023.

Tampereen Kanavanluotsi sijaitsee Näsijärven rannan vieressä Ranta-Tampellassa, Rantabulevardikorttelissa. Kohteeseen valmistuu lähes 50 asuntoa kesällä 2023.

Tšekkiin, Prahaan nousevaan Tornio-kohteeseen valmistuu lähes 80 asuntoa loppuvuodesta 2023. Se on osa Hloubetin Lappi-hanketta, jossa jokainen vaihe on saanut nimensä suomalaisen kaupungin ja jokainen katu ja aukio suomalaisen merkkihenkilön mukaan.

Venäjällä Verhnaja Pyshmassa YIT aloitti Rifei-aluekehityskohteessaan 218 asunnon rakentamisen. Käynnistetyn 9-kerroksisen talon on määrä valmistua vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä. YIT on rakentanut Rifein-aluetta vuodesta 2011. Alueen on suunniteltu valmistuvan kokonaisuudessaan vuonna 2023.

Moskovan alueella Ramenskojessa YIT käynnisti Desjatka-aluekehityshankkeessaan uuden kerrostalon, johon tulee 165 asuntoa ja yhdeksän liiketilaa. Kohde valmistuu vuoden 2023 viimeisellä neljänneksellä. YIT on vuodesta 2008 lähtien kehittänyt Desjatka-asuinkorttelia, johon on rakennettu tähän mennessä yhteensä 13 kerrostaloa, 126 rivitaloasuntoa sekä pysäköintitilat 400 autolle.