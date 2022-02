Rakentamiseen iskenyt komponenttipula toi työmaille uuden riskin – ”Pidän punaista lippua ylhäällä”

Rakennusmateriaalien hintojen nousu, pula tarvittavista materiaaleista ja pidentyneet toimitusajat ovat puhututtaneet viime kuukausina. Nyt työmaiden arkea vaikeuttaa komponenttipula, joka näkyy esimerkiksi talotekniikkaan liittyvien laitteiden toimitushäiriöinä. Myös kodinkoneiden, kuten esimerkiksi jääkaappien, pakastimien ja uunien, tilausajat ovat pidentyneet.

Rakennuslehden tietojen mukaan valmistajat joutuvat koville, kun ne yrittävät täyttää toimituksiaan, ylläpitää asiakassuhteitaan ja pitää tuotantolaitoksensa käynnissä. Yrityksissä on jouduttu tekemään lomajärjestelyitä ja pidetty pekkasvapaita, jotta lomautuksilta ja tuotantolinjojen sulkemisilta on vältytty.

Tilanne vaihtelee jopa päivittäin, ja yritykset ovat joutuneet sopeutumaan siihen, että esimerkiksi tuhannen kappaleen tilauksesta tehtaan pihaan toimitetaan vain sata osaa. Osa toimittajista ei anna enää puuttuvien osien toimitusaikoja.

”Ketjun hankaluutta lisää se, että ostamme komponenttien lisäksi osakokoonpanoja. Alihankkijoillamme on aivan sama tilanne kuin meilläkin. Pula on elektroniikkakomponenteista, johdoista, osakokoonpanoista ja piirilevyistä”, suomalaisyhtiön toimitusjohtaja kertoo.

Osa tähän juttuun haastatelluista yritysjohtajista ei halua kertoa tilanteesta omalla nimellään, sillä he epäilevät negatiivisen uutisoinnin aiheuttavan vaikeuksia toimitusketjuihin ja asiakassuhteisiin.

Tuotanto pysäytettiin Euroopassa

Viime viikon lopulla eurooppalainen tuotevalmistaja ilmoitti olevansa pakotettu sulkemaan osan tuotantolinjoistaan materiaalipuutteiden vuoksi. Tuotantokatkoksen arvioidaan kestävän muutaman viikon. Tämä vaikuttaa suoraan myös suomalaiseen alan teollisuuteen.

Yritykset ovat joutuneet tekemään laitetoimituksia vajavaisina, ja laitteista saattaa puuttua komponentteja. Puutteita on esiintynyt esimerkiksi piirilevyissä, puhaltimissa tai moottoreissa, ja ne toimitetaan laitteisiin jälkiasennuksina sitä mukaa kun puuttuvia osia saadaan.

Piirilevyongelman massiivisuutta voi kuvailla esimerkeillä. Esimerkiksi moottorissa voi olla jopa 3 500 piirilevyä, joista yhdenkin puute estää moottorin oikean toiminnan. Yhdessä piirilevyssä taas voi olla 350 eri komponenttia.

Saatavuusongelma on globaali ja raju muillakin teollisuuden aloilla. Esimerkiksi saksalaisen autovalmistaja Volkswagenin hankinnassa työskentelee päivittäin lähes 600 hankintainsinööriä, jotka yrittävät löytää ratkaisuja materiaalipuutoksille, joita esiintyy myös muoviosissa ja metalleissa. Autotehtailla monet linjat seisovat.

Tuotekehityksessa haetaan uusia materiaaleja

Suurimmat talotekniikan valmistajat ovat käyttäneet merkittävästi resursseja myös suunnitteluun ja tuotekehitykseen, jotta esimerkiksi piirilevyihin tai moottoreihin voidaan käyttää nyt saatavilla olevia materiaaleja. Kehitystyö on kuitenkin hidasta, sillä uusille tuotteille pitää hakea myös tekniset hyväksynnät.

”Uuden tuotteen kehitystyöhön menee minimissään puoli vuotta tai jopa vuosi kaikkine teknisine hyväksymisineen. Omalla tehtaallamme on tehty yli 200 muoviosan uutta designia, joiden avulla yritämme selvitä materiaalien toimitusongelmista”, eurooppalaisen komponenttitoimittajan suomalaisjohtaja kertoo.

Toistaiseksi ilmeisesti suurin osa alkuvuodesta valmistuneista työmaiden luovutuksista on pystytty tekemään aikataulussa, mutta viivästyksiäkin voi olla luvassa tänä ja ensi vuonna valmistuvissa kohteissa.

Pula sähkökomponenteista vaivaa erityisesti ilmanvaihtoalaa ja lämmöntalteenottolaitteiden valmistajia, joiden on todella vaikeaa saada toimitettua kaikkea markkinoiden toivomaa määrää tavaraa tänä vuonna.

Osa yrityksistä on jo ilmoittanut, etteivät ne yllä myyntimäärissään aiemmin asetettuihin tavoitteisiin tai liikevaihtoihin toimitusvaikeuksien vuoksi, vaikka rakentamisen korkeasuhdanne käy edelleen kuumana.

Esimerkiksi mustasaarelainen Vilpe pystyy toimittamaan tällä hetkellä kaikkea muuta normaalisti paitsi huippuimureita.

”Huippuimureiden osalta komponenttihaasteet alkoivat viime syyskuussa ja loppuvuoden aikana söimme varmuusvarastomme, jolloin jouduimme aloittamaan toimituksien siirtämisen eteenpäin. Alkuvuodesta moottoritilanne on edelleen heikentynyt, joten pystymme toimittamaan tällä hetkellä erityisesti EC-malleissa selvästi alle puolet tarpeesta”, Vilpen toimitusjohtaja Tuomas Saikkonen kertoo.

Vilpe rakensi syyskuussa välittömästi ongelmien ilmettyä tilaus-toimitusmallin, jolla se pystyi vahvistamaan toimituksia tarkoille päivämäärille, mutta pidemmällä toimitusajalla. Alkuvuodesta yhtiön moottoritoimittaja alkoi perua jo vahvistettuja toimituksia hyvin lyhyellä aikajänteellä. Ilmoitus romutti luodun toimintamallin.

”Tällä hetkellä vahvistamme toimituksiamme useamman kuukauden päähän, koska meillä ei ole tarkkaa tietoa siitä, koska me saamme moottoreita. Pyrimme toimimaan mahdollisimman tasavertaisesti. Meillä on tällä hetkellä kolme kärkihanketta, joilla pyrimme ratkaisemaan haasteita yhteistyössä tuotekehityksemme ja ostomme kanssa. Ilman innovatiivisia ratkaisuja tilanne tuskin normalisoituu koko vuoden aikana. Lähikuukausina valmistuva tehdaslaajennuksemme antaa meille mahdollisuuden varastoida jatkossa yhä enemmän komponentteja, ja nykyinen tilanne on opettanut meidät jo olemaan vähemmän sinisilmäisiä”, Saikkonen sanoo.

Ennakoimatonta toimintaa ja rajua hinnoittelua

Rakennuslehden saamien tietojen mukaan osa toimittajista vahvistaa toimituksia pitkälle ensi syksyyn ja osa toimittaa laitteita ilman moottoreita, jotta yrityksillä on edes jotain toimitettavaa asennuksiin.

”Komponenttipulan vuoksi pystyimme toimittamaan viime vuonna vain 80 prosenttia toimituksistamme”, kansainvälisen laitevalmistajan Suomen-johtaja kertoo.

Euroopasta on kuultu huolestuttavia huhuja, joiden mukaan esimerkiksi suurimmilla moottori- ja puhallinvalmistajilla kappalemääräinen vaje lasketaan jo miljoonissa.

Kiinteistöjen lämmitys- ja jäähdytysratkaisuihin erikoistuneen Gebwellin toimitusjohtaja Janne Rahusen mukaan heidän tarvitsemiensa komponenttien toimitusongelmat ovat olleet varsin yllättäviä ja ennalta-arvaamattomia.

”Elektroniikan osalta tilanne on ollut selkeä. Toinen iso syy on merikonttien väärä sijainti. Mutta selkeästi arvioituna nämä ongelmat vaikuttavat hyvin yllättävästi vaikka ja mihin”, Rahunen kertoo.

Rahusen mukaan esimerkiksi tiettyjä pumpputyyppejä on ollut vaikeasti saatavilla. Markkinoilla on kuitenkin paljon toimittajia, joten osa puutteista voidaan korvata toisella mallilla.

”Lämmönvaihtimissa on siirrytty käyttämään isompia tai kalliimpia vaihtoehtoja, jotta asiakkaalle saadaan toimitettua tilattu laite ja sellainen lämmitysjärjestelmä, joka kohteeseen on tarvittu.” Gebwellillä hintaero on kärsitty omissa nahoissa.

”Näissä tapauksissa muutos on aina hyväksytetty asiakkaalla etukäteen. Emme ole siirtäneet logistiikan ongelmia asiakkaan maksettavaksi”, Rahunen sanoo.

Rahusen mukaan normaalioloissakaan ei ole poikkeuksellista, että työmaalle joudutaan toimittamaan joku osa jälkitoimituksena lyhyen toimitusaikavaateen vuoksi.

”Onhan tilanne harmittava, sillä meillä on laitevalmistamisessa ja rakentamisessa kovin kysyntä, mitä olen nähnyt 15 vuoteen”, Rahunen sanoo.

Komponenttipulan lieveilmiönä markkinoilla on näkynyt myös rajua hinnoittelua.

”Kun markkinoilla on useita meidän tarvitsemien osien jakelijoita, olemme huomanneet rajun hinnoittelupiikin. Osa toimittajista käyttää tilannetta hyväkseen ja saattaa pantata osia hetkellisesti varastoissaan. Kun osat on muualta myyty loppuun, he laittavat erän myyntiin ja myyvät aiemmin 10 senttiä per osa maksaneet osat jopa 50 eurolla per kappale. Näillekin löytyy tässä tilanteessa ostaja”, laitevalmistajan johtaja kertoo.

Työmaalla pitää olla hereillä

YIT:n työmailla komponenttipula ei ole tähän asti näkynyt, sanoo talotekniikkapäällikkö Petri Konttila. Tilanne on nyt muuttumassa.

”Tuotteiden ja laitteiden toimitusajat ovat lähteneet venymään esimerkiksi paljon elektroniikkaa sisältävissä tuotteissa. Kun ennen tuotetta sai kahdeksassa viikossa, nyt aika on yli kaksinkertaistunut”, hän sanoo.

Saatavuus on hänen mukaansa lähtenyt viime aikoina heikkenemään myös muissa talotekniikkaan liittyvissä laitteissa.

Konttilan mukaan toimitusaikojen venymisen takia aliurakoitsijat joutuvat varmistamaan säännöllisesti laitevalmistajilta aikataulua. Aliurakoitsijat ja YIT käyvät tilannetta läpi keskenään kriittisten toimitusten osalta.

YIT:n työmaat ovat toistaiseksi Konttilan mukaan pysyneet aikataulussa, vaikka laitteiden toimitusajat ovat venyneet. Hänestä riski työmaiden myöhästymisiin on silti olemassa.

”Uskon, että laitteiden toimitusajat pidentyvät entisestään. Pidän punaista lippua ylhäällä. Hereillä pitää olla.”

Komponenttipulaan ei ole hänestä olemassa helppoa ja nopeaa ratkaisua. Kun loppuneelle tuotteelle löytyy korvaava tuote, sekin ostetaan loppuun. Valmistuskapasiteetin nostokin vie aikansa.

”Kinthaalla on menty”

Pula elektroniikkakomponenteista näkyy välillisesti Peikon tuotannossa, kertoo toimitusjohtaja Topi Paananen. Peikko valmistaa betonirakenteiden teräksisiä liitososia.

”Uusien koneiden ja laitteiden toimitusaika on pidentynyt jopa kuukausilla, koska valmistajilla on pulaa komponenteista. Pula on sitä kautta heikentänyt kykyämme nostaa kapasiteettia ja jopa huoltaa laitteita.”

Paananen kertoo, että Peikon toimituksissa ei ole ollut komponenttipulan takia viivästymisiä, mutta ”kinthaalla on menty”. Hänestä yrityksellä olisi pitänyt olla enemmän puskuria.

”Erikoisterästä olemme saaneet omien tuotteidemme valmistukseen. Tämän eteen olemme tehneet hankinnassa paljon työtä.”

Pula komponenteista johtuu Paanasen mukaan osittain ”maailmanlaajuisesta kuljetuskatastrofista”. Siksi Peikko on siirtänyt esimerkiksi vaijerilenkit valmistettavaksi Kiinan-tehtaalta Romaniaan, josta niitä viedään muun muassa Suomeen.

”Valmistuksessa on yleistynyt mannertenvälisen toimitusketjun sijaan alueellinen ajattelu. Tuotteet halutaan nyt valmistaa lähempänä asiakkaita toimituksen varmistamiseksi.”

Hän kertoo, että kuljetusongelmiin on vaikuttanut myös teräksen korkea hinta. Siksi monia rahtilaivoja on romutettu.

Paananen ei usko, että komponenttien saatavuus ja kuljetusongelmat normalisoituvat ennen syksyä.

Kriittisiä tilanteita betoniteollisuudessa

Komponenttipula näkyy myös betoniteollisuudessa. Pula tietyistä teräskomponenteista on pakottanut Betsetin miettimään hankintaa uudella tavalla, kertoo toimitusjohtaja Mika Löytönen.

”Tiettyjen teräsosien ja jännepunosten saatavuudessa on ollut ongelmia ja toimitusajat ovat pidentyneet. Tilanne ei ole ihan heti helpottamassa.”

Viime syksynä saatavuusongelmat yltyivät Löytösen mukaan Betsetissä erityisen kriittisiksi. Varastot tyhjenivät komponenttien saatavuusongelmien takia ”aika pohjalukemiin”.

”Päätimme pitää suurempia materiaalivarastoja. Vain sillä tavalla voimme varmistaa, että oman tuotantomme aikataulu pitää. Toistaiseksi se on pitänyt.”

Elementtien saatavuuden vaikeutuminen on hänestä betoniteollisuudessa riskinä, jos terästuotteiden toimitusongelmat jatkuvat pitkään tai pahenevat. Silloin sovituista aikatauluista ei välttämättä pystytä pitämään kiinni.

”Ne olisivat työmaille kriittisiä viivästyksiä, koska elementit ovat perusrunkotuotteita.”

Pula teräskomponenteista johtuu Löytösen mukaan Suomessa siitä, että isoja teollisuushankkeita on ollut menossa useampia päällekkäin. Betoniteollisuudella on riittänyt töitä ja terästuotteilla menekkiä.

Kovan kysynnän takia teräskomponenttien, kuten jännepunosten ja harjatankojen, hinnat ovat nousseet voimalla. Löytösen mukaan se näkyy tämän vuoden aikana elementtienkin hinnassa.

