Asuntosäätiö myy ison maa-alueen golfkenttähankkeelle – liikemiesten ”yläpilvessä” kehitetty hanke alkaa realisoitua

Suomen oloissa harvinaisessa hankkeessa yksityishenkilöt rakennuttavat viidellä miljoonalla eurolla uuden kentän toimivan golfkeskuksen keskelle.

Pickala on jo nyt Suomen suurin golfkeskus, sillä siellä on kolme täysimittaista 18-reikäistä kenttää. Forestin, Parkin ja Seasiden rinnalle nousisi Rockiksi nimetty niin sanottu yhdeksänreikäinen par3-kenttä. Helsingin Katajanokan kokoiselle, lähes 50 hehtaarin alueelle on suunnitteilla lisäksi hotelli, minivilloja sekä sata pientalotonttia.

Jos Siuntion kunta myöntää hankkeelle rakennusluva, kentän olisi tarkoitus avautua pelikaudelle 2024. Kentän rakennuttaa ja omistaa Rock Course oy, jonka omistavat tasaosuuksin it-talo SysOpenin perustajiin kuulunut Kari Karvinen ja mainostoimisto Taivaan perustajiin kuulunut Jussi Nurmio.

Kentän rakentamisbudjetti maa-alueineen ja klubitaloineen on viisi miljoonaa euroa, jolla normaalisti Suomessa rakennetaan täysimittainen 18 väylän golfkenttä oheisrakennuksineen.

Rock-kenttä rakennetaan oy Pickala Golf ab:n omistamien Park- ja Forest-kenttien väliselle alueelle.

”Idea Rock-kentästä ei ole uusi. Alun perin ajatuksena oli rakentaa alueelle täysmittainen kenttä, mutta huippuhienon par3-kentän rakentaminen oli kuitenkin kiinnostavampi mahdollisuus”, idean isä Jussi Nurmio kertoo.

Karvinen liittyi mukaan hankkeeseen viime vuoden maaliskuussa.

”Innostuin maailmanluokan Rock-kentästä heti. Kun tarjoutui mahdollisuus ostaa kenttäaluetta ympäröivät laajat maa-alueet, niin saimme taloudellisen yhtälön toimimaan”, hankkeen taustayhtiön Rock Course oy:n hallituksen puheenjohtaja Karvinen sanoo.

Yhtiö on joulukuussa allekirjoittanut sitovan esisopimuksen alueiden ostamisesta Asuntosäätiöltä.

”Sopimuksen ehtona on, että saamme tarvittavat luvat. Lupaprosessi on nyt käynnistynyt Siuntion kunnassa, ja suunnitelmamme on aloittaa kentän rakentaminen jo ensi kesänä. Tavoitteena on huippuhieno, ympäristöystävällinen ja hiilineutraali Rock-kenttä.”

Rock-kentän suunnittelijana on kansainvälistä mainetta niittänyt golfkenttäarkkitehti Lassi Pekka Tilander.

”Rock-kentän alue on ainutlaatuinen. Ikivanhat männyt ja katajat sekä osin sammaleen ja jäkälän peittämät kalliot luovat paikkaan taianomaisen tunnelman. Jyrkkien kallioiden reunustamat vesialueet vahvistavat kentän poikkeuksellista kauneutta. Pelikokemus on kaikille uusi ja erilainen, sillä vastaaville alueille ei normaaleja golfkenttiä ole mahdollista rakentaa.”

Uusia vesialueita rakennetaan useita hehtaareja. Reikien laaja pituusvaihtelu 85–235 metriä sekä monimuotoiset viheriöt eivät päästä pelaajia helpolla. Riittävillä pituuksilla varmistetaan kentän tasoituskelpoisuus.

”Yhteen rakennettavaan neliömetriin tullaan käyttämään enemmän rahaa kuin mihinkään muuhun suomalaiseen golfkenttään on käytetty”, Tilander laskee.

Hotelli ja sata pientalotonttia

Rock-kentän valmistuttua Pickala on yhteensä 63 väylällään ja kuudella lyhyen pelin pitch & putt -väylällään Manner-Euroopan suurin golfkeskus.

Rock-kentän rakennuksen ja Pickala Golfin Park-kentän uudistuksen myötä koko Pickalan alueen golfpalveluihin investoidaan lähivuosina yli 10 miljoonaa euroa.

Suunnitteilla on myös pienistä villoista koostuva hotelli. Tarkoitus on lisäksi kaavoittaa Rock-kentän ympärille sata ympärivuotiseen asumiseen sopivaa tonttia.

Pickala Golfin toimitusjohtaja Janne Pelkonen on seurannut Rock-hankkeen kehittymistä alusta lähtien.

”Ensin tuntui, että mennään aika yläpilvessä. Unelma uudesta golfkentästä vaihtui kuitenkin nopeasti nykyaikaiseksi kiinteistökehityshankkeeksi.”

Pickala Golfin suunnitelmissa on Park-kentän täysremontti. Golfkenttäarkkitehdiksi on valittu maailmankuulu Nicklaus Design.

”Uusi Rock-kenttä helpottaa pelimahdollisuuksia remontin aikana, ja se on iso juttu.”