Citycon myy kauppakeskuksia ja ostaa asuntoja

Sopimuksen mukaan Citycon myy Buskerud-keskuksen Aurora Eiendom AS:lle ja Magasinet Centerin Oslo Opportunity II AS:lle ja Vedal Investor AS:lle. Kaupan arvioidaan toteutuvan ensimmäisen vuosineljänneksen 2022 aikana. Kauppahinta on noin 145,4 miljoonaa euroa (laskettu 3.2.2022 valuuttakursseilla), joka on linjassa kohteiden viimeksi vahvistetun Ifrs:n mukaisen kirja-arvon kanssa ja vastaa noin 5,2 prosentin nettotuottoa.

Cityconin toimitusjohtaja F. Scott Ball kertoo tiedotteessa, että yhtiö keskittyy suurempiin päivittäistavara- ja kunnallispalveluvetoisiin kaupunkikeskuksiin, jotka sijaitsevat julkisen liikenteen solmukohdissa ja joissa on tulevaisuuden kehittämispotentiaalia.

Vastaavasti Citycon on allekirjoittanut Botryggin kanssa sopimuksen, jolla se ostaa tulevan asuinkiinteistön Tukholmassa, Ruotsissa noin 69,5 miljoonalla eurolla. Kohde koostuu yli 200 asunnosta. Kohde sijaitsee kasvavalla Barkarbystadenin alueella Cityconin olemassa olevien kauppakeskuksien, Kistan ja Jakobsbergin, välittömässä läheisyydessä. Kauppa toteutetaan termiinisopimuksena, jonka mukaisesti Citycon tekee 6,6 miljoonan euron talletuksen rakentamisen alkaessa helmikuussa 2022 ja maksaa loput kauppahinnasta kohteen valmistumisen yhteydessä. Kohde valmistuu kahdessa osassa arviolta vuoden 2024 ensimmäisellä ja toisella neljänneksellä.

Ballin mukaan Barkabystadenin asuinkiinteistökauppa monipuolistaa yhtiön kiinteistösijoitusten tulovirtoja kasvattamalla asuntojen osuutta kiinteistösalkussa.

Citycon oli aiemmin erikoistunut kauppakeskussijoituksiin. Nykyisen toimitusjohtajansa F. Scott Ballin aikakaudella yhtiö on kuitenkin muuttanut strategiaansa niin, että tavoitteena on kasvattaa asuntojen ja toimitilojen osuutta sijoituksissa. Yhtiöllä on tällä hetkellä käynnissä lukuisia asuntokehityshankkeita myös Suomessa omistamiensa kauppakeskusten, kuten Espoon Lippulaivan ja Vantaan Isomyyrin, yhteyteen.