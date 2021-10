Citycon myy kauppakeskuksen yli 100 miljoonalla

Bruttokauppahinta on noin 106,2 miljoonaa euroa, joka on linjassa kiinteistölle kolmannella vuosineljänneksellä määritetyn arvon kanssa ja ylittää kohteen vuodenvaihteen kirja-arvon noin 10 miljoonalla eurolla. Kaupan odotetaan toteutuvan vuoden 2021 viimeisen neljänneksen aikana.

”Columbus on esimerkki Cityconin kyvystä luoda lisäarvoa aktiivisen kiinteistöhallinnoinnin avulla kohteen elinkaaren jokaisessa vaiheessa. Cityconin omistuksen aikana Columbus on muuntautunut päivittäistavaravetoiseksi kaupunkikeskukseksi, mikä on näkynyt myös merkittävänä arvon nousuna. Lisäksi kauppa osoittaa korkealaatuisten pohjoismaisten kiinteistöjen houkuttelevuuden sijoittajille”, Cityconin toimitusjohtaja F. Scott Ball kertoo tiedotteessa.

”Viimeaikaisten lyhytaikaisten velkojen lunastetuksemme jälkeen tutkimme mahdollisuuksia käyttää osa kaupasta saatavista varoista omien osakkeiden hankintaan ja näin hyödyntää osakkeemme aliarvostusta suhteessa nettovarallisuuteemme.”