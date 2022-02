Ranta-Tampellan julkiset ulkotilat palkittiin Vuoden Ympäristörakenteena

Vuoden 2021 Ympäristörakenteeksi on valittu Ranta-Tampellan julkiset ulkotilat Tampereella. Alueen suunnittelun ja jäsentelyn periaatteena on rakennetun kaupunkiympäristön ja luonnonympäristön limittyminen.

Alue on Tampereen uutta asuinrakentamista täyttömaalle tehdylle ranta-alueelle. Noin yhdentoista hehtaarin alueen viherrakentaminen on tehty aluerakentamisen alkuvaiheessa, jolloin asukkaille on heti saatu toimiva ympäristö.

Ulkoalueiden keskeisimmät osat ovat Näsijärven rantaa seuraava Kiiskisaarenpuisto sekä uusi kanava rantoineen. Näsijärven puolella rantarakentaminen on luonnonmukaista, kanavan puolella rantaviiva on kaupunkimainen.

Asuinkortteleiden taskupuistot liittävät ranta-alueen ja kanavan toisiinsa. Alueen länsikulmaan Tammerkosken äärelle sijoittuu Nyrkkäkallion alue, joka on säilytetty mahdollisimman luonnonmukaisena. Siirryttäessä itään päin ulkoilualueiden käsittely muuttuu vaiheittain yhä kaupunkimaisemmaksi. Rakennetuin osa on kanavan päätteenä sijaitseva Gustaf Aspin aukio.

Palkintoperusteiden mukaan Ranta-Tampella on poikkeuksellinen kohde, joka edustaa korkealuokkaista suomalaista ympäristörakentamista parhaimmillaan. Hankkeen suunnittelu on ollut kunnianhimoista ja toteutus laadukas. Siinä on tehty innovatiivisia ratkaisuja vastaamaan hiilineutraaliuden, resurssiviisauden ja monimuotoisuuden tavoitteita. Auki- ja rantarakentamisessa on toteutettu uniikkeja ja korkealaatuisia rakenteita, jotka antavat luonteen koko alueelle. Taidokkaasti toteutetut kanavarakenteet tuovat ilmeikkäästi veden alueen sisälle.

Ulkotilojen materiaaleina on käytetty monipuolisesti luonnonkiveä, betonikiveä ja valubetonipintoja. Luonnonkiveyksissä, rantapenkereissä ja erilaisissa rakenteissa on huomioitu kiertotalous esimerkiksi hyödyntämällä lähialueen räjäytyskiveä sekä kierrätettyjä kiviä muun muassa Hämeentieltä

Palkinto myönnettiin 31. kerran

Vuoden Ympäristörakenne -kilpailun tavoitteena on tehdä tunnetuksi tasokkaita ympäristökokonaisuuksia, joissa on luotu esteettisesti ja toiminnallisesti kestävä, hyvä ympäristö.

Vuoden 2021 kilpailun kuuden finalistin joukossa olivat Ranta-Tampellan lisäksi Myyrmäen urheilupuisto Vantaalta, Snellmaninpuisto ja katualueet Kuopiosta sekä Triplan ulkotila, Woodcityn kattopuutarha ja Vuosaarenhuippu Helsingistä.

Betoniteollisuus ry:n, KIVI ry:n ja Puutarhaliitto ry:n järjestämän kilpailun tulokset julkistettiin 8. helmikuuta. Kilpailussa myönnettiin kunniakirjat palkitun kohteen tilaajalle sekä suunnittelun ja toteutuksen keskeisille tahoille, jotka olivat Maanlumo Oy, Insinööritoimisto Pontek Oy, Ylitys Oy ja Tampereen kaupunki/Viiden tähden keskusta -kehitysohjelma.