Espoon sairaalan kiinteistökauppa toteutui

Kiinteistön kauppa allekirjoitettiin 5. tammikuuta ja Espoon kaupunginhallitus hyväksyi myynnin 10. tammikuuta. Osakkeiden velaton kauppahinta oli 295 miljoonaa euroa.

Tilapalvelut-liikelaitos on samalla solminut pitkän vuokrasopimuksen noin 81 prosentista sairaalan tiloista. Vuokrasopimus on 20-vuotinen, ja sen jälkeen vuokralaisella on mahdollisuus jatkaa vuokra-aikaa viiden vuoden jaksoissa kolme kertaa. Tilapalvelut-liikelaitoksen vuokrasopimus siirtyy Länsi‑Uudenmaan hyvinvointialueelle 1.1.2023.

Muut vuokrasopimukset ovat siirtyneet entisin ehdoin uudelle vuokranantajalle. Kiinteistön muita vuokralaisia ovat Hus-Tilakeskus, Jorvin apteekki ja R-kioski.

Kaikki sairaalan toiminnot säilyvät ennallaan.