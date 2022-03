Purmo kasvoi neljänneksen ja pystyi siirtämään nousseita kustannuksia myyntihintoihin

Kasvu oli muutaman prosenttiyksikön verran voimakkaampaa Radiators-divisioonassa kuin ICS-divisioonassa.

”Vuoden 2021 kausivaihtelu oli selvästi erilainen normaaliin verrattuna. Vuosi alkoi vahvalla pandemian jälkeisellä elpymisellä sekä asiakkaiden ennakko-ostoilla, kun asiakkaat varautuivat hinnankorotuksiin ja kykyyn vastata kasvavaan kysyntään. Kysyntä normalisoitui kohti vuoden 2021 loppua”, toimitusjohtaja John Peter Leesi sanoo tiedotteessa.

Myös oikaistu käyttökate parani lähes yhtä paljon kuin liikevaihto eli 22 prosenttia 103,9 miljoonaan euroon. Yhtiö kertookin kyenneensä laajalti siirtämään nousevia raaka-ainehintoja asiakkaille.

Sen sijaan liiketulos laski 42,0 miljoonasta eurosta 3,5 miljoonaan. Tähän vaikutti pääasiassa 52,3 miljoonan euron kertaluontoinen erä, joka kirjattiin Virala Acqusition Companyn ja Purmo Groupin sulautumisesta johtuen. Purmo sulautui niin sanottuun spac-yhtiö Viralaan vuoden 2021 päätteeksi. Sulautumisen seurauksena Purmo Group pääsi Helsingin pörssilistalle 3.1.2022. Spac-yhtiöllä tarkoitetaan yhtiötä, joka on perustettu yritysostoa varten.

Vuoden 2022 ensimmäisissä taloudellisissa näkymissään Purmo Group arvioi liikevaihtonsa ja oikaistun käyttökatteensa ilman hankintojen vaikutusta kasvavan vuoteen 2021 verrattuna. Sekä liikevaihto että oikaistu käyttökate olivat tammi- ja helmikuussa 2022 tämän arvion mukaisia. Yhtiö kuitenkin kertoo, että viime aikojen Ukrainan geopoliittisen tilanteen kärjistymisen myötä näkyvyys on heikentynyt. Konsernin kannalta Venäjän ja Ukrainan osuus liiketoiminnasta ei ole olennainen. Purmo Groupin Ukrainan liikevaihto on alle 1 prosenttia ja Venäjän alle 5 prosenttia koko konsernin liikevaihdosta. Taseen varat yhteensä näissä maissa ovat alle 3 prosenttia konsernin varoista. Välillisiä vaikutuksia muille Purmo Groupin markkinoille on tässä vaiheessa vaikea arvioida.