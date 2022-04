Valesokkelin korjaaminen on usein liian kallista, siksi tarvitaan kompromisseja

Valesokkelitaloja ehdittiin rakentaa lähes 170 000. Pääosa niistä on pien- ja rivitaloja, mutta joukossa on myös kouluja, kunnantaloja ja päiväkoteja. 1970-luvun pien- ja rivitaloissa valesokkeli oli jopa puolessa taloista. Vaikka vain neljäsosa valesokkelitaloista korjattaisiin kalleimmalla ja turvallisimmalla vaihtoehdolla eli kengittämällä, olisi kyse miljardiluokan urakasta.

Valesokkelin tunnistaa siitä, että talon ulko-oven alareuna on alempana kuin sokkelin yläreuna. Ulkoseinälle jätettiin näkyviin noin kymmenen sentin korkuinen sokkelin näköinen betoniseinä, jonka päältä alkoi tiilimuuraus. Valesokkelin ansiosta lattiapinta on lähelle pihan tasoa.

Perinteisesti rakennuksiin oli aina tehty routarajan alapuolelle ulottuvat perustukset, jolloin oli luontevaa tehdä samalla kellari. Kellarittomille osille alapohja tehtiin ryömintätilaisena lattiana. 1950-luvun alussa monet arkkitehdit ajattelivat, että Suomessa ei tarvita enää kalliita kellareita. He suosittelivat amerikkalaista perustamistapaa, jossa talon alapohja lepää suoraan maan varassa. Näin syntyivät valesokkelitalot.

Rakentajat nostivat usein ulkopuolen maanpinnan valesokkelia vasten. Sillä haluttiin varmistaa perustuksen routimattomuus. Samalla saatiin lattiapinta ja maapinta lähelle toisiaan, jolloin sisälle pääsi kulkemaan esteettömästi ilman porrasta.

Ensimmäinen RT-kortti valesokkelista valmistui vuonna 1957. Sen mukaan ulkopuolen maanpinnan ja sisäpuolen lattiapinnan välinen korkeusero ei saanut olla yli 30 cm routimisvaarasta johtuen.

1960-luvulla RT-kortteihin ilmestyi ohjeita, joissa ulkopuolen maanpinta valesokkelirakenteissa oli nostettu puuseinän alaosan yläpuolelle. RIL:n normeissa rakenne esitettiin samaan tapaan eikä valesokkelirakenteesta kiinnitetty lainkaan huomiota ulkopuolisen maanpinnan ja puuseinän alajuoksun korkeusasemiin.

Vasta 1990-luvun alussa ohjeissa käännettiin maanpinnan ja lattian ero toisin päin ja vaadittiin, että lattiapinnan tulee olla vähintään 30 cm maanpintaa korkeammalla. Samalla määrättiin, että seinän alaosan puuta ei saanut jäädä betonivalujen väliin. Käytännössä muutokset tarkoittivat valesokkelirakenteen kieltämistä. Sen RT-kortti poistettiin käytöstä vuonna 1993.

Ensimmäisissä valesokkeliohjeissa oli varoitettu, että koolatussa puulattiassa ja seinän alaosassa ei saisi käyttää lahoavia lämmöneristeitä eli sahanpurua ja kutterinlastua. Varoituksesta ei piitattu, koska 1950-luvulla juuri muita eristeitä ei ollut saatavilla. Myös betonilaatan alapuolinen kapillaarikatko saatettiin tehdä suosituksia hienommista maa-aineksista.

Valesokkelitalossa on useita riskitekijöitä:

– ulkoseinän alaosat ovat maanpinnan tasolla tai jopa sen alapuolella

– rakennuksen vierustalla on suuri ulkopuolelta tuleva kosteusrasitus

– alapohjasta tai sokkelirakenteesta puuttuvat kapillaarikatkot

– sokkelin ja ulkoseinät tuuletus on puutteellinen

– lattian ja ulkoseinän tiiveys on puutteellinen

– rakennuksen painesuhteet eivät ole hallinnassa ja korvausilman saanti hallitsematonta.

Valesokkeleilla on kuitenkin turhan huono maine. Tarpeeksi ylhäällä maanpinnasta oleva valesokkeli toimii yleensä melko hyvin. Valesokkeleita tehtäessä on usein käytetty järkeä. Ulkopuolinen maanpinta on alempana kuin lattia, maa on kallistettu talosta poispäin, kattovesien ei ole annettu kastella sokkelia, sokkelissa on kunnon kosteudeneristys ja 1980-luvun taloissa kapillaarinousu on hoidettu laatan alapuolisella solumuovilla. Silloin kosteuslähteeksi jää maavaraisella rakenteella betoni, joka ehti siihen aikaan ennen lattian loppuun rakentamista kuivua melko hyvin. Betonilaatan yläpintaan on laitettu bitumointi tai vankka muovikalvo jo siihen aikaan, eikä itse lattiaan ole kohdistunut laajoja kosteushyökkäyksiä.

Oulun rakennusvalvonnan Olli Teriö on huomannut, että mikäli alajuoksupuu on maanpinnan alapuolella, ovat kosteusvauriot yleisiä. Kun alajuoksupuu on 10–15 cm maanpintaa korkeammalla, ei kosteusvaurioiden riski ole aina toteutunut. Esimerkiksi 1990-luvun rakennuksissa samoin kuin osittain rinnetonttien rakennuksissa näin on usein käynyt. Sekin on auttanut, jos perustusrakenteet on pidetty kuivina.

Hyväkuntoisiakin valesokkeleita korjataan paljon, kun tiedetään niiden laskevan asunnon arvoa. Teriön mielestä vähäisten mikrobihavaintojen perusteella ei pidä rynnätä kalliisiin runkotolppien kengityksiin ja alajuoksun uusimisiin.

Korjaus voi olla kalliimpi kuin koko talo

Valesokkelin korjaus kengittämällä maksaa noin 1000 euroa juoksumetrille eli jopa yli 50 000 euroa. Tiivistyskorjauksesta selviäisi alle 15 000 eurolla. Siksi näiden yhdistäminen niin, että vain selvästi vaurioituneisiin kohtiin tehdään kengitys, voisi Teriön mukaan olla järkevintä.

Hän on kritisoinut suunnittelijoita siitä, että he valitsevat heikolla perehtymisellä kaikkein turvallisimman vaihtoehdon, jotta välttäisivät vastuuseen joutumista. Tiivistystä ei aina harkita edes täydentävänä vaihtoehtona.

”Muutaman näytteen perusteella kuntotutkimusraporttiin saatetaan kirjata hyvin negatiivinen kuva kiinteistön kunnosta ja suositellaan koko rakennuksen kengityskorjausta.”

Asenteet ovat kuitenkin muuttumassa ja ainakin Oulussa suunnittelijat kiinnittävät Teriön mukaan jo huomiota tiivistämiseen kengityksen yhteydessä.

Kuntotutkijalta jää usein selvittämättä valesokkelirakenteen vauriomekanismi ja laajuus. Vaurioiden syynä voi olla esimerkiksi seinän vierelle valuvat sade- tai sulamisvedet ja vaurio saattaa rajautuu vain muutaman metrin alueelle.

Jos rakenteet saadaan pysymään varmuudella kuivina ja mikrobikasvustot passiivisina, voi korjaukseksi riittää ilmavuotojen estäminen rakenteiden ja liitosten läpi sekä ilmanvaihdon toimivuuden varmistaminen.

Korjausmenetelmän valintaan vaikuttaa vaurioiden laajuus ja vaikeusaste. Nyrkkisääntönä voidaan Teriön mukaan pitää, että mikäli alajuoksupuun kosteus on alle 18 p% (painoprosenttia), voidaan harkita kevyitä korjausmenetelmiä. Jos alajuoksupuun kosteus on yli 20 p%, ovat kengitys tai uudelleen rakentaminen järkeviä vaihtoehtoja.

Valesokkelin korjaaminen on usein niin kallista, että taloyhtiön on turha miettiä, voisiko se samalla tehdä energiataloutta parantavia korjauksia. Tähän tulokseen päätyi Hämeen ammattikorkeakoulu, kun se A-Insinöörien kanssa vertaili valesokkeleiden korjausvaihtoehtoja. Vaihtoehtoina olivat harkolla kengitetty sokkelirakenne, valulla tehtävä EPS-kevytbetoninen korjausmenetelmä ja teräskenkiin sekä eristettyihin sokkelipalkkeihin ja valmisosiin perustuva sokkelirakenne.

