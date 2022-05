Yrityskentän usko tulevaan heikoilla – ”Rakennusalalla pitkän noususuhdanteen sovittaminen voimakkaaseen kustannusten nousuun on vaikea yhtälö”

Teollisuusyritysten luottamus laski Elinkeinoelämän keskusliiton kyselyssä toukokuussa hieman. Saldolukema oli +13, kun edelliskuun tarkistettu lukema oli +14. Luottamusindikaattori on pitkän aikavälin keskiarvoa korkeammalla, joka on +1.

Rakennusyritysten luottamus jatkoi laskuaan toukokuussa. Luottamusindikaattorin saldoluku oli -15 pistettä, joka on 11 pistettä vähemmän kuin huhtikuussa. Indikaattorin pitkän aikavälin keskiarvo on -6.

Palveluyritysten luottamusindikaattori laski toukokuussa hieman. Saldolukema oli +9 pistettä, joka on pisteen verran vähemmän kuin huhtikuun tarkistettu lukema. Luottamus on yhä lähellä pitkän aikavälin keskiarvoa, joka on +12.

Vähittäiskaupan luottamus pysyi ennallaan toukokuussa. Luottamusindikaattorin uusin pisteluku oli +0. Luottamusindikaattori on nyt lähellä pitkän aikavälin keskiarvoa, joka on -1.

”Toukokuussa yrityskentän luottamus säilyi odottavalla kannalla. Ainoastaan rakentamisessa tultiin selvemmin alaspäin. On luontevaa, että rakennusalalla pitkän noususuhdanteen sovittaminen voimakkaaseen kustannusten nousuun on vaikea yhtälö. Vaikeasta toimintaympäristöstä huolimatta yritysten tilanne on kokonaisuutena vielä kantanut kuluttajien epävarmuutta paremmin. Suunta on kuitenkin selvästi hidastumaan päin, kuten on nähtävissä myös tuoreimmista talousennusteista”, EK:n johtaja Sami Pakarinen sanoo.