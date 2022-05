Tämä artikkeli on tarjolla vain Rakennuslehden tilaajille Olen jo tilaaja Kirjaudu Rekisteröidy En ole vielä tilaaja ✖ Oletko jo Rakennuslehden tilaaja? Kirjaudu sisään: Sähköposti tai käyttäjätunnus Salasana Kirjaudu sisään Muista minut Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on tuonut epävarmuutta rakennusalalle Suomessakin. Vaikutuksia on näkynyt materiaalien saatavuudessa ja esimerkiksi polttonesteiden ja energian hinnoissa. Varsinkin urakoitsijoille hintojen nousu on materiaalipulaa tuskaisempi ongelma.