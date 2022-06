SRV myy Wood Cityn puutoimiston saksalaisyhtiölle – rakentaminen alkaa jo kesäkuussa

”Viimeisen viiden vuoden aikana olemme investoineet yli 500 miljoonaa euroa Pohjoismaihin ja aiomme vahvistaa asemaamme edelleen merkittävästi tulevina vuosina”, Union Investmentin vanhempi sijoituspäällikkö Kubilay Oezbisikletci sanoo tiedotteessa.

Rakennettavan kahdeksankerroksisen toimistorakennuksen kokonaisala on noin 8700 neliömetriä. Kaupan kokonaisarvo on noin 58 miljoonaa euroa.

Kaupan myötä Wood City -puukorttelin viimeistelevän toimisto-osan rakentaminen käynnistyy kesäkuussa. Uudet tilat otetaan käyttöön vuoden 2024 aikana.

Rakennus tulee tietoturvayhtiöiden With Securen ja F-Securen käyttöön. Rakennuksen suunnittelu on toteutettu tiiviissä yhteistyössä yhtiöiden tarpeita kuunnellen. Tavoitteena on luoda työympäristö, joka soveltuu yritysten kulttuuriin ja toimintoihin, ja tarjoaa tilat, joissa työntekijät viihtyvät tulevaisuudessa.

Samassa puukorttelissa sijaitsee myös peliyhtiö Supercellin päätoimisto sekä kaksi asuinkerrostaloa.

SRV:n mukaan Wood Cityn toinen toimistorakennus toteutetaan EU-taksonomian mukaisesti. EU-taksonomian raportointi astui voimaan aiemmin tänä vuonna, ja sen tehtävänä on ohjata yrityksiä kohti kestävää toimintaa. Rakennusalalla EU-taksonomia arvottaa esimerkiksi rakennuksen energiatehokkuutta, uusiutuvien materiaalien käyttöä, muuntojoustavuutta ja varautumista tuleviin ilmastonmuutoksiin.

Hankkeessa pyritään minimoimaan energian ja materiaalien päästöt. Lisäksi SRV:n kaikki työmaat siirtyivät nettopäästöttömiksi vuoden 2022 alusta lähtien. Tämä mahdollistaa, että hankkeelle tavoitellaan positiivista ympäristövaikutusta eli suurta hiilikädenjälkeä. Rakennusmateriaaleina käytetään pääosin uusiutuvia vähähiilisiä materiaaleja, jotka sitovat itseensä hiilidioksidia koko rakennuksen elinkaaren ajan. Rakentamisen aikana muodostunut pieni hiilijalanjälki korvataan istuttamalla syntyneitä päästöjä vastaava määrä puita hiilinieluiksi.

Rakennukselle tavoitellaan valmistuessaan kansainvälistä platinatason Leed-ympäristösertifikaattia, ja rakennuksen energialuokka on A. Kohteeseen asennetaan energiaa tehokkaasti hyödyntävä ilmavesilämpöpumppu. Toimistorakennuksen katolle rakennetaan reilut 300 neliömetriä aurinkopaneeleja.

Nyt myyty toimistorakennus on viimeinen osa SRV:n ja Stora Enson yhteistyössä kehittämää Wood City -puukorttelia. Tälle tontille oli alun perin suunnitteilla hotellirakennus, mutta koronapandemia viivästytti hankkeen etenemistä, mikä johti lopulta SRV:n päätökseen toteuttaa rakennus toimistona hotellin sijaan.