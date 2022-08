21 asunnon rivitaloyhtiö on asuntomessujen tämän vuoden mallitalo

Tämä artikkeli on tarjolla vain Rakennuslehden tilaajille Olen jo tilaaja Kirjaudu Rekisteröidy En ole vielä tilaaja ✖ Oletko jo Rakennuslehden tilaaja? Kirjaudu sisään: Sähköposti tai käyttäjätunnus Salasana Kirjaudu sisään Muista minut Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

RKL:n raadin valinta Naantalin asuntomessujen vuoden mallitaloksi on TA-Yhtymän rakentama Lounatuuli 13 ja 15 -rivitaloyhtiö. 21 asunnon rivitaloyhtiö on suunniteltu niin, että ympäröivää luontoa on säästetty ja se on tuotu osaksi sisäpihaa. Kokonaisuus käsittää puilla lämpiävän pihasaunan ja konteen energiaomavaraisuutta tukevat 106 aurinkopaneelia, joiden ylijäämä varastoituu akkuihin. Kohteen e-luku on 92 ja energialuokka B.