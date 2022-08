Betolar ja Consolis Parma testaavat vähähiilistä betonia ontelolaattatuotannossa

Betolar on solminut vähähiilistä rakentamista edistävän kehitysyhteistyösopimuksen betonielementtien valmistaja Consolis Parman kanssa.

Tarkoituksena on testata Betolarin Geoprime-ratkaisua ontelolaattojen teollisessa valmistuksessa ja leikata tuotteiden valmistusvaiheen päästöjä merkittävästi.

Betolarin Geoprime-ratkaisu mahdollistaa tiedotteen mukaan Parman vähähiilisten ontelolaattojen entistäkin vähäpäästöisemmän teollisen valmistuksen ja tukisi samalla laajemminkin kiertotaloutta rakennusmateriaaliteollisuudessa.

”Meillä on erinomaiset edellytykset onnistua Parman kanssa, jonka jälkeen ratkaisua on mahdollista skaalata konsernitasolla Consolis-konsernin puitteissa. Parman laaja-alaisesta osaamisesta ja moderneista tuotantolaitoksista on varmasti hyötyä tehokkaassa tehdastuotannossa toimivimpien ratkaisujen löytämiseksi”, Betolarin Euroopan-liiketoiminnoista vastaava johtaja Janne Rauramo sanoo.

Parman vastuullisuusohjelman tavoitteena on leikata yhtiön hiilidioksidipäästöjä viisi prosenttia vuosittain, mikä tarkoittaa kokonaispäästöjen puolittamista vuoteen 2035 mennessä.

”Vaihtoehtoisten uusien sideaineyhdistelmien ja valmistusprosessin tehokkuuden takaavien lisäaineiden käyttö ovat avaintekijöitä ilmastotavoitteidemme saavuttamiseksi. Haemme aktiivisesti uusia kanavia näiden haasteiden ratkaisemiseksi. Yhteistyö Betolarin kanssa on meille tärkeä uusi kumppanuus”, Consolis Parman teknologiajohtaja Juha Rämö sanoo.

Consolis on sitoutunut Science Based Target -järjestelmän mukaisiin tavoitteisiin ja maailmanlaajuinen tavoite on olla hiilineutraali vuonna 2050, huomauttaa Consolis-konsernin pääjohtaja Mikael Stöhr.

”Yhteistyö ilmasto- ja materiaaliteknologiaan erikoistuneiden kumppaneiden kuten Betolarin kanssa on todella mielenkiintoista, ja se on avainasemassa toimialamme ympäristöhaasteiden ratkaisemisessa.”