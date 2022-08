Fennovoima vaatii Rosatomilta miljardiluokan vahingonkorvauksia

Fennovoima ilmoitti 2.5.2022 päättäneensä Hanhikivi 1 -voimalan laitostoimitussopimuksen Raos Projectin kanssa johtuen sen merkittävistä viivästyksistä ja kyvyttömyydestä toteuttaa hanke. Yhtiö on myös päättänyt sopimuksen ydinpolttoaineen toimittamisesta Rosatomin tytäryhtiön TVELin kanssa.

Hanhikivi 1 -rakennuslupahakemuksen Fennovoima perui 24.5.2022. Näiden toimenpiteiden seurauksena yhtiö käynnisti koko henkilöstöä koskeneet muutosneuvottelut. Neuvottelut saatiin päätökseen 21.6.2022. Henkilöstön vähennykset toteutetaan vuoden 2022 aikana siten, että yhtiöön jää lopulta alle 10 työntekijää.

Tämän lisäksi Fennovoima on käynnistänyt useita välimiesmenettelyjä ja muita oikeudellisia menettelyjä eri Rosatom-yhtiöitä vastaan ja vaatinut vahingonkorvauksia viivästyksistä, kyvyttömyydestä toimittaa projekti sekä muista tilanteeseen liittyvistä seuraamuksista. Vahingonkorvausvaatimusten yhteismäärä on tällä hetkellä yhteensä lähes 2 miljardia euroa.

Fennovoiman kaatuneen ydinvoimahankkeen jälkipyykin pesu oikeusteitse on alkanut. Fennovoiman toimitusjohtaja Joachim Specht kertoo HS:n haastattelussa, että yhtiö on aloittanut välimiesmenettelyn venäläistä Rosatomia vastaan.

Kiistakysymyksiä on useita, niistä keskeisenä 800 miljoonan euron ennakkomaksu, jonka Fennovoima on tehnyt Rosatomin suomalaiselle tytäryhtiölle Raos Projectille. Fennovoima katsoo, että Raosin kuuluu palauttaa maksu. Fennovoimalla on myös muita vaateita.

”Kaikkiaan vaatimukset ovat tällä hetkellä alle kaksi miljardia euroa”, Specht sanoo.

Viime vuoden tilinpäätöksessä Fennovoima kertoo muun muassa, että on sillä on lähes 200 miljoonan euron korkosaatavat Raosilta.

Myös Rosatom on uhannut Fennovoimaa oikeustoimilla, sillä se katsoo, ettei Fennovoimalla ollut perusteita irtisanoa laitostoimitussopimusta. Specht kertoo, ettei Rosatom vielä ole aloittanut virallista prosessia, mutta pitää sellaisen alkamista ”hyvin todennäköisenä”.

Yhtiöillä on siis edessään todennäköisesti pitkä oikeusriita, jossa rahalliset riskit mitataan miljardeissa euroissa. On mahdollista, että Rosatom- yhtiöt nostavat vastakanteita Fennovoimaa vastaan. Toistaiseksi laitostoimitussopimuksen päättäminen ei ole johtanut Fennovoimaa vastaan käynnistettyihin välimiesmenettelyihin.

Spechtin mukaan Pyhäjoen laitospaikkaan kohdistuu maailmalla kiinnostusta, mutta uutta laitostoimittajaa on turha odottaa nopeasti.