Kuka tahansa voi tehdä LVI-asennuksia ilman koulutusta – ala haluaa pätevyysvaatimukset

Työnjohtajien kelpoisuudesta päätöksen tekisi edelleen rakennusvalvonta, mutta pätevyys osoitettaisiin erillisellä todistuksella. Sen myöntäisi pätevyyden toteamislaitos. Parhaillaan esitys on lausuntokierroksella, joka kestää elokuun loppuun saakka.

Toisin kuin moni moni luulee, esimerkiksi LVI-asennuksia saa tehdä ilman alan koulutusta. Alan etujärjestön LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n mukaan tästä olisi syytä huolestua, koska yksittäisten vesivahinkojen taustalla on useimmiten juuri asennusvirhe. Asiassa yleensä auttaisi, jos asentajalta vaadittaisiin alan ammatillisen tutkinnon suorittamista.

”LVI-asennuksissa on tärkeää, että työn laadusta vastaavalla henkilöllä on riittävä pätevyys, mutta olisiko aika huolehtia myös siitä, että asentajakin on pätevä?”, erityisasiantuntija Juha-Ville Mäkinen LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:stä kysyy.

Mäkinen muistuttaa, että LVI-asennukset ovat muuttuneet paljon sitten 1970-luvun, jolloin Leo Lastumäen tutuksi tekemä putkimiehen hahmo selvisi lähinnä voimalla. Nykyiset järjestelmät ovat huomattavan kehittyneitä toiminnoiltaan ja materiaaleiltaan. Toimiakseen oikein niiden asentaminenkin vaatii jo pidemmälle kehittynyttä osaamista.

”Esimerkiksi nykyisten lämmitysjärjestelmien virittäminen energiatehokkaaksi tai ilmanvaihdon säätäminen vaativat monimutkaisten prosessien ymmärtämistä ja oikeiden työmenetelmien käyttämistä. Nykyään asentajan on todella osattava käyttää päätäänkin. Ongelmanratkaisu- ja vuorovaikutustaidot ovat aivan keskeisiä vaatimuksia, joiden hallintaa edellytetään nykyisin jo tutkinnoissakin”, Mäkinen toteaa.

LVI on iso osa talotekniikka-alaa, jonka toisen pääosan muodostaa sähköala. Useat yritykset tarjoavat asennuspalveluja molempiin ja tulevaisuudessa näiden osa-alueiden uskotaan edelleen lähestyvän toisiaan. Rakennusten olosuhteita ylläpitäviin järjestelmiin liittyy runsaasti myös automatiikkaa, jonka kehitys on nopeaa.

”Sähköasennusten osalta pidetään täysin selvänä, että asentajallakin on oltava koulutuksella hankittu pätevyys jo työuran alusta lähtien. Tästä on pitkä kokemus ja asiaa ei kyseenalaisteta laisinkaan”, toimitusjohtaja Mika Hokkanen LVI-TU:sta kertoo.

Hokkanen huomauttaa lisäksi, että yritykset ja asiakkaat ovat tottuneet toimimaan sähköalan pätevyyksien kanssa.

”Ihmettelen, miksei asia hoituisi myös LVI-alan asennusten osalta yhtä hyvin.”