Huutava pula palasi, vaneria on nyt haettava Kaukoidästä asti

Hintaheilahtelun ja epävarman saatavuuden lisäksi muottivanerin laatukin on viime kuukausina vaihdellut.

Paikallavalutöihin erikoistuneen Kver oy:n toimitusjohtaja Evgeny Rautio kertoo, että tänä vuonna yhä useammin kaupataan ”tosi hyvää kakkoslaatuista” vaneria, joka on aavistuksen verran halvempi mutta saatavuudeltaan varmempi. Valitettavan usein käy hänen mukaansa kuitenkin niin, että työmaille saapuvat tuotteet ovat selvästi heikkolaatuisempia.

”Tavarantoimittajilta saa välillä laminoitujen vanerien asemesta maalattuja tai muutoin kestävyydeltään heikompia tuotteita. Reunoja ei ole välttämättä käsitelty lainkaan. Sitäkin on sattunut, että on saatu vain toiselta puolelta sileitä vanerieriä, jos ei ole muistanut varmistaa asiaa tilausvaiheessa. Se tarkoittaa sitä, että käyttöaste puolittuu ja hinta on silti aika kova”, Rautio sanoo.

Perinteinen laadukas 15, 18 tai 21 millimetriä paksu muottivaneri on normaalisti käytettävissä useilla työmailla peräkkäin. Nyt työmaille on toimitettu eriä, joiden sisältämät tuotteet ovat Raution mukaan olleet kertakäyttötavaraa.