Kuluttajien huolestuminen taloudestaan ei näy kauppakeskustilastoissa – myynti- ja kävijämäärät jatkoivat reipasta kasvuaan

Vuoden 2021 matalasta vertailuluvusta johtuen huhtikuun myynti kasvoi peräti 20 prosenttia, kun taas kesäkuussa kokonaismyynti oli alle viisi prosenttia edellistä vuotta korkeampi.

Huhti-kesäkuun kokonaismyynti ylitti jo pandemiaa edeltäneen ajan neljällä prosentilla, ja koko alkuvuoden myyntikin jäi vain 1,6 prosenttia vuoden 2019 tasosta. Kävijämäärissä oltiin vielä 16 prosenttia jäljessä alkuvuotta 2019, mutta kesäkuussa ero oli enää 5,7 prosenttia.

Kauppakeskusten suurimmista vuokralaistoimialoista etenkin kahvilat ja ravintolat raportoivat merkittäviä kasvulukuja, ja niiden myynti oli huhti-kesäkuussa lähes 60 prosenttia edellisen vuoden vastaavaa ajanjaksoa korkeampi. Huhtikuussa kahviloiden ja ravintoloiden myynti oli peräti 125 prosenttia edellistä vuotta korkeampi.

Myös pitkään haasteissa ollut muodin ja asusteiden toimialan myynti kasvoi toisella vuosineljänneksellä reippaasti, yli 20 prosenttia, mutta toimialan myynti on edelleen selkeästi vuoden 2019 tason alapuolella.

Kauppakeskusten suurin toimiala, eli päivittäistavarat ja tavaratalomyynti, kasvoi toisella vuosineljänneksellä 4,5 prosenttia vuoden 2021 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

”Olemme vuoden aikana solmineet keskustan kauppakeskuksissamme Forumissa ja Citycenterissä useita uusia vuokrasopimuksia, ja neuvotteluita on nyt paljon käynnissä. Yritykset uskovat edelleen keskustan vetovoimaisuuteen. Keskusta on herännyt uuteen eloon, ja ihmisiä on paljon liikkeellä. Tämä näkyy kauppakeskustemme kävijämäärien positiivisena kehityksenä, jota on edistänyt myös kauppakeskustemme tapahtumat ja uudet brändit”, kiinteistösijoitusyhtiö Spondan kauppakeskusjohtaja Kirsi Kemppainen kertoo.

Kasvu ripeintä pääkaupunkiseudun ja kaupunkikeskustojen kauppakeskuksissa

Ihmisten lisääntynyt liikkuminen näkyy kauppakeskusten kävijä- ja myyntiluvuissa. Pääkaupunkiseudulla kauppakeskusten kävijämäärä kasvoi vuoden toisella neljänneksellä selkeästi muuta maata enemmän, lähes 30 prosenttia, kun taas myynnin kasvu jäi 11,5 prosenttiin.

Kaupunkien keskustoissa sijaitsevien kauppakeskusten myynti kasvoi huhti-kesäkuussa 19 prosenttia ja kävijämäärät peräti 38 prosenttia verrattuna edellisvuoteen. Keskustan ulkopuolisissa keskuksissa myynnin kasvu jäi kahdeksaan prosenttiin ja kävijämäärien kasvu 19 prosenttiin.

Kauppakeskusten liiketilojen käyttöaste pysyttelee yli 94 prosentissa

Kauppakeskusten liiketilojen käyttöaste oli kesäkuun lopun tilanteessa edelleen korkea, yli 94 prosenttia. Alueelliset erot keskusten käyttöasteissa ovat viimeisen parin vuoden aikana pienentyneet, sillä pääkaupunkiseudulla tyhjää tilaa on hieman aiempaa enemmän ja muualla vastaavasti vähemmän.

Muiden suurten kaupunkien käyttöaste nousi nyt hienoisesti pääkaupunkiseutua korkeammaksi, lähes 95 prosenttiin. Suurten kaupunkien ulkopuolella sijaitsevien kauppakeskusten käyttöaste on viimeisen vuoden aikana noussut parilla prosenttiyksiköllä ja oli nyt 93 prosenttia.

Tulokset perustuvat Suomen Kauppakeskusyhdistyksen myynti- ja kävijäindeksiin, johon tiedot on kerännyt KTI Kiinteistötieto. Tilastoja on kerätty vuodesta 2011 lähtien.