Stadin jättikampuksen rakentaminen alkaa Roihupellossa

Hanke on käynnistynyt suunnitelmien tarkentamisella kevään ja kesän mittaan muun muassa opettajien kanssa järjestetyissä työpajoissa. Rakennuslupa- ja maisematyölupakäsittely on saatu käynnistettyä, ja maisematyölupa on myönnetty hankkeelle. Kampus valmistuu joulukuussa 2025.

”Kesän aikana vanhojen rakennusten purkutyöt etenivät suunnitellussa aikataulussa ilman suurempia yllätyksiä, ja nyt kun hanke on saanut maisematyöluvan, alkavat maanrakennustyöt pilaantuneiden maiden poistamisella. Ja tämä näkyy alueella suurten koneiden lisääntymisessä tontilla sekä alueen liikenteessä”, projektijohtaja Jari Törnqvist Lujatalolta kertoo yhtiön verkkosivuilla.