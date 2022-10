Helsinki palkitsi vuoden katutyömaan

Kilpailun voitti Kaisantunneli. Arviointiraadin mukaan Kaisantunneli on siisti ja johdonmukainen työmaa, jolla on helppo liikkua haastavasta ympäristöstä huolimatta.

”Opasteisiin ja esteettömyyteen on panostettu monipuolisesti ja vuorovaikutus eri sidosryhmien kanssa on ensiluokkaista. Tästä esimerkkinä on erillinen tiedotus Näkövammaisten liitolle. Työmaan vaikutus on suuri, sillä alueella liikkuu päivittäin satojatuhansia ihmisiä”, raadin puheenjohtaja, tekninen johtaja Kari Pudas Helsingin kaupunkiympäristön toimialalta kertoo kaupungin verkkosivuilla.