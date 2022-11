Jarno Hacklin rakensi Aren uusiksi – ”Kvartaalitaloudessa on sisäänrakennettu tulosjohtamisen osaaminen”

ARE:n toimitusjohtajalla Jarno Hacklinilla on takanaan melko tarkkaan vuosi yrityksen johtamista ja nyt hänellä on omien sanojensa mukaan selvät sävelet sen suhteen, miten tästä jatketaan. Kesälomien jälkeen on Aressa lähdetty harjoittelemaan ja opettelemaan uutta johtamismallia ja sen mukaan toimimista.

”Olemme tehneet kyselyjä, miten ihmiset ovat ottaneet uudistukset vastaan ja sieltä kuuluu selvä positiivinen vire. Tärkeimpänä ehkä, että henkilöstö uskoo uuden toimintamallin vievän meitä oikeaan suuntaan”, Hacklin korostaa.