Sisäilmaongelmat johtivat uuden kunnantalon rakentamiseen hirrestä – ”Pidämme hirsirakennusta turvallisempana ratkaisuna”

Talossa oli todettu sisäilmaongelmia jo muutamaa vuotta aiemmin. Rakenteissa oli ilmavuotoja, ja talossa havaittiin myös mikrobikasvustoa. Rakennusta yritettiin korjata tiivistyksillä, mutta toimenpiteet eivät sisäilmaongelmiin auttaneet.

Vuonna 1974 rakennetussa vanhassa kunnantalossa on puurunko, joka on vuorattu tiilillä. Lisäksi alla on valesokkeli. "Se on tyypillinen 1970-luvun rakenne, joka on nykyisin riskirakenne", kunnan tekninen johtaja Kari Tuohi kertoo.