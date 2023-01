Onvest hankkii enemmistöosuuden Puurakentajista – myös Teijo-Taloille uusi pääomistaja

Toteutuneilla yrityskaupoilla on tarkoitus saavuttaa merkittävä asema puurakentamisen keskuudessa.

Teijo-Talot on erikoistunut siirtokelpoiseen koulu-, päiväkoti-, hoivakoti- ja toimitilarakentamiseen. Yrityskaupan tavoitteena on kasvattaa Teijo-Taloista Suomen yksi johtava, modulaariseen puurakentamiseen keskittyvä yritys. Teijo-Talot-konsernin liikevaihto on noin 23 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää noin 35 työntekijää.