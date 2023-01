Talotekniikan omistus on myllerryksessä

Viimeaikaiset pääomasijoittajien tekemät talotekniikka-alan yrityskaupat ja miljardiluokan tarjoukset kertovat alan herättämästä mielenkiinnosta. Sijoittajat ovat kiinnostuneita muun muassa alan markkinoiden koosta ja yrityskentän pirstaloitumisesta.

Talotekniikkayrityksissä on tehty viime vuosien aikana lukuisia yrityskauppoja, joissa on ollut mukana suomalaisia ja ruotsalaisia sijoittajia.

Caverioniin kohdistuneella lunastustarjouksella sen omistajat haluavat ostaa yrityksen pois pörssistä.

Caverionin tarjousten takana on kaksi eri sijoittajaryhmää. North Holdings 3 teki ensimmäisen tarjouksen marraskuussa. Se tarjosi kaikista Caverionin osakkeista noin 955 miljoonaa euroa eli noin 7,00 euroa osakkeelta. Tarjous on voimassa tammikuun loppuun saakka.

Sijoittajaryhmän takana on yhdysvaltalainen pääomasijoitusyhtiö Bain Capital, Antti Herlinin perheen sijoitusyhtiö Security Trading ja Ehrnroothin suvun sijoitusyhtiöt Fennogens ja Corbis. Security Trading, Fennogens ja Corbis ovat jo Caverionin osakkeenomistajia.

Tammikuun alussa tehdyssä toisessa tarjouksessa eurooppalainen pääomasijoittaja Triton tarjoaa tytäryhtiönsä kautta Caverionista 8,00 euroa osakkeelta. Tytäryhtiö on Crayfish Bidco, Triton Fund V:n määräysvallassa oleva suomalainen yhtiö.

Tritonin omistuksiin kuuluu myös esimerkiksi ruotsalainen talotekniikkajätti Assemblin, joka voi aiheuttaa kilpailuoikeudellisia riskejä kauppojen toteutumiselle. Crayfishin ostotarjous onkin ehdollinen Euroopan komission ja/tai Suomen kilpailuviranomaisten hyväksynnälle.

Caverionin hallitus puolsi ensimmäistä ostotarjousta, joka on 7,00 euroa osakkeelta. Yhtiön tulevaisuuden järjestely on herättänyt paljon keskustelua pienten ja suurtenkin sijoittajien keskuudessa.

Talotekniikan eri toimialat ovat miljardibisnes

Arvioiden mukaan rakennusalan noin 40 miljardin euron markkinasta talotekniikan osuus on noin 6–8 miljardia euroa. Talotekniikkatoimialan sisälläkin on sijoittajien näkökulmasta katsottuna riittävän isoja erikoisaloja, kuten ilmanvaihto ja jäähdytys.

Suomessa on sijoittajien mukaan merkittävä määrä alan yrityksiä, joista voi löytyä investoreita kiinnostavaa osto- ja kehityspotentiaalia. Alan menestykseen tai sen puutteeseen vaikuttavat kuitenkin yleispätevät syyt, kuten korkotaso ja inflaatio.

”Jos hyvää tavaraa on halvalla myynnissä, niin kannattaahan sitä ostaa”, alan etujärjestön LVI-TU:n toimitusjohtaja Mika Hokkanen sanoo.

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto Stulin toimitusjohtaja Kai Puustinen muistuttaa, että talotekniikan painoarvo on nousussa ja sen osuus rakentamisesta on edelleen kasvussa. Silloin ne, jotka rakentamiseen ylipäätään sijoittavat, ovat varmasti siirtäneet katseensa myös talotekniikkaan.

”Jos olet talotekniikan kokonaistoimittaja, niin sinulla on hallussasi melkein 50 prosenttia rakentamisesta. Eivätkä ympäristötekijät ainakaan vähennä alan houkuttelevuutta, ennemminkin meillä alkaa olla pulaa osaamisesta ja tekijöistä”, Puustinen kertoo.

Puustinen huomauttaa, että yrityskaupat ovat kuitenkin aina yksittäistapauksia ja yrityskohtaisia. Jos yritys on myynnissä ja myyntikunnossa, se menee yleensä kaupaksi, ja on luontevaa, että isojenkin yritysten puitteissa tapahtuu liikehdintää.

”Näkymät pitkällä aikajänteellä ovat hyvät. Talotekniikka on tulevaisuuden ala.”

Talotekniikkaurakoinnissa ja -palveluissa on jo parin vuosikymmenen ajan vallinnut varsin yleinen strategia, jossa kilpailijoita ostamalla saadaan liiketoimintaan kasvua orgaanisen kasvun ohessa. Usein takana on ollut pääomasijoittajia, toisinaan myös yksityishenkilöitä ja yritysryppäitä, joilla rahoitus on ollut kunnossa ja rohkeutta tarttua alan tarjoamiin haasteisin.

Korjausmarkkina kasvattaa talotekniikkaurakointia

Syksyllä 2021 rakennusalan markkinatietoa tuottavan Foreconin Rakennuslehdelle tekemän markkina-analyysin mukaan korjausrakentamisen arvo oli vajaat 14 miljardia euroa.

Talotekniikka oli tuolloin suurin yksittäinen korjattava rakennusosa euromääräisesti mitattuna. Sen osuus korjausrakentamisesta oli vuonna 2021 noin 40 prosenttia ja arvo noin 5,6 miljardia euroa.

Talotekniikan korjaukset muodostuvat pienemmistä rakenneosakokonaisuuksista, jotka ovat vesi- ja viemärijärjestelmät, ilmanvaihtojärjestelmät, sähkö- ja automaatiojärjestelmät sekä lämpöjärjestelmät.

Myös korjaamisen kasvu on ollut suurinta talotekniikkakorjauksissa 2000-luvulla. Sama kehitys jatkuu aina 2020-luvun loppupuolelle asti. Talotekniikkakorjausten kasvu on ollut 2000-luvulla 4–5 prosentin luokkaa vuodessa samalla kun korjausrakentaminen kokonaisuudessaan on kasvanut keskimäärin 1–2 prosenttia vuodessa.

Talotekniikkakorjausten kasvu kuitenkin Foreconin mukaan hidastuu korkean volyymitason vuoksi. Silti seuraavan kymmenen vuoden aikana talotekniikka kasvaa sekä prosenteissa että arvollisesti eniten.

Pääomasijoittajatkin innostuvat talotekniikka-toimialasta

Viime vuoden lopulla pääomasijoittajat tekivät kaksi tyypillistä alan yritysjärjestelyä.

Marraskuussa ilmanvaihtoon, puhtaaseen sisäilmaan ja jäähdytykseen erikoistunut Cervi sai omistajakumppanikseen Intera Partnersin. Samalla päättyi vuodesta 2018 lähtien Cervin aiempana pääomasijoittajana olleen Saari Partnersin omistajuus.

Joulukuussa sähkö- ja lvia-urakointiin erikoistunut Aro Systems siirtyi Capman Special Situations -rahaston enemmistöomistukseen. Tosin teknisesti kauppa vaatii vielä Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksynnän, jonka odotetaan tulevan aivan lähiaikoina.

”Alalla on ollut paljon pääomasijoittajien kiinnostusta ja konsolidaatiohankkeita, joissa kohteina voivat olla useammat pienemmät yhtiöt tai isommat kokonaisuudet. Katsomme sijoittajana toimialaa ja sen sisällä olevia segmenttejä. Huomiomme on kiinnittänyt markkinan koko eli talotekniikan osuus rakentamisen kokonaisuudesta. Kun siellä on sisällä korjauksen ja huollon sekä ylläpidon osuudet, monta yhtä merkittävää samankokoista markkinaa ei Suomessa oikein ole”, Intera Partnersin osakas Janne Näränen kertoo.

Capmanin osakkaan Antti Uusitalon mukaan yksi suuri ajuri yritysjärjestelyille on myös markkinoiden epäjärjestys ja hajaantuneisuus, fragmentoituneisuus. Alalla on valtava määrä yrityksiä.

”Pääomasijoittajan näkökulmasta se tarkoittaa sitä, että alalla on paljon järjesteltävää. Pienempiä yrityksiä on järjestelty isommiksi kokonaisuuksiksi jo kauan. Pääomasijoittaja pitää ison markkinan järjestelymahdollisuuksista. Lisäksi on otettava huomioon se, että toimiala ei sido suuria pääomia, jos sitä verrataan esimerkiksi rakennusliikkeiden tarpeisiin. Talotekniikka on työvoima- ja osaamissidonnaisempaa, ja erilaisille asennus- ja huoltotöille on jatkuvaa tarvetta eikä se ole niin rakentamisen sykleistä riippuvaista toimintaa”, Uusitalo sanoo.

Sijoittajan rahoille riittävän suurella markkinalla pitää olla myös vahva kasvupohja. Rakennusten digitalisoituminen ja teknistyminen on lähtenyt vauhtiin jo ennen energiakriisiä, joka puolestaan nosti talotekniikan merkittävän roolin entistä vahvemmin esille.

”Vaikka itse rakentamisen markkina pysyisi paikoillaan eikä kasvaisi, talotekniikan rooli lisääntyy, erityisesti korkeampien energianhintojen aikana. Talotekniikka on yksi energiatehokkuuden tärkeimmistä välineistä ja isossa roolissa siinä, onko joku rakennus tehokas vai tehoton”, Näränen jatkaa.