UROS oy:tä koskevan törkeän avustuspetoksen esitutkinta on valmistunut

Oulun poliisi on saanut valmiiksi esitutkinnan, joka koskee epäiltyä törkeää avustuspetosta. Asia on siirretty syyteharkintaan.

Esitutkinnan kohteena on ollut teknologiayhtiö UROS oy. Tutkinta on koskenut yhtiön saamia, yhteensä yli kuuden miljoonan euron arvoisia lainoja sekä avustusta. Asia on siirretty syyttäjälle syyteharkintaan.

Uroksen pääomistajan Jyrki Hallikaisen perheyhtiöllä on Oulussa torihotellihanke, jolle on määrätty hankkeen viivästyksen vuoksi mittavia sopimussakkoja ja sanktioita. Hanke on sittemmin keskeytetty ja SRV on lopettanut sen ra­ken­ta­mi­sen.

Uroksen ympärillä pyörivässä kohussa on kyse esimerkiksi siitä, että yhtiö ei ole toimittanut tilinpäätöstietojaan Patentti- ja rekisterihallitukseen. Samaan aikaan siltä vaaditaan oikeusteitse 15 miljoonan euron velkoja. Velkojina on joukko pankkeja sekä Valtiokonttori. Helsingin Sanomien mukaan Uros on jättänyt maksamatta myös pienempiä laskuja.

Poliisi tutki tekoja, jotka ovat tapahtuneet vuosina 2011–2016. Tutkinta on aloitettu vuoden 2021 alkupuolella Business Finlandin tekemän tutkintapyynnön perusteella.

Esitutkinnan perusteella kahta henkilöä on syytä epäillä rikoksesta. Poliisi epäilee, että Business Finlandille on annettu harhaanjohtavaa tietoa ja salattu seikkoja, joilla olisi ollut olennainen merkitys avustusten saamisen kannalta. Esitutkinnassa epäillyt ovat kiistäneet teot. Kuulustelujen yksityiskohtia poliisi ei kerro tarkemmin.

Esitutkinnan aikana poliisi on saanut vakuustakavarikkoon vastaavan määrän omaisuutta, mitä epäillyllä rikoksella on aiheutettu.