Kun kiskot ovat paikoillaan, pitää kaikki vielä testata – Näin etenee Raide-Jokerin kuukausia kestävä koeajovaihe

Valkovihreä Skoda Artic XL -raitiovaunu lipuu Hämeenlinnanväylän ali tammikuisena keskiviikkoaamuna Helsingissä. Ensimmäisellä pysäkillä ulos jää noin 40 henkeä. Heidän työmaavarustuksensa ja vaunun kylkeen tehdyt isot koeajoista kertovat teippaukset paljastavat, ettei kyse vielä ole tavallisista matkustajista.

Heidän päivänsä on alkanut palaverilla, jossa on käyty läpi päivän suunnitelmat ja aikataulut sekä jaettu yhteydenpitoon tarvittavat Virve-radiopuhelimet. Tämän jälkeen uusi vaunu on tuonut heidät kolmannen koeajoalueen alkuun.