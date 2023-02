Oulun kaupunki mätkäisi YIT:lle sopimussakot kahden asuntokohteen viivästymisestä

YIT joutuu maksamaan Oulun kaupungille sopimussakkoa kahdesta asuinkohteesta, joiden rakentamisvelvoitteet eivät täyty. Asiasta päätti Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunta tiistai-iltapäivänä.

Toinen kohteista on rautatieaseman läheisyydessä Rautatienkadulla sijaitseva Kiinteistö Oy Oulun Ratamestari. Rakennus on osa neljän tornitalon kokonaisuutta, jonka asemakaava on tullut voimaan vuonna 2013. Rakentamisaika on alun perin umpeutunut vuonna 2021, mutta sitä on jo kertaalleen jatkettu viime vuoden loppuun.