Analyysi: Home on jättänyt varjoonsa yleisemmät sisäilmaongelmat

Mikrobit ovat saaneet julkisuudessa liian suuren huomion. Ulkoilmasta tulevat pienhiukkaset ja maaperästä nouseva radon ovat väestötasolla selvästi isommat sisäilman riskitekijät. Yksittäisessä kohteessa myös materiaaleista haihtuvat ärsyttävät kemikaalit, märälle betonille liimatut muovimatot sekä ilmanvaihtokanavista irtoavat mineraalivillakuidut aiheuttavat oireita samoin kuin heikosti huolletut ilmanvaihtokoneet. Tupakointiakaan ei pidä unohtaa.

Pienhiukkaset lisäävät sairastumisia hengityselinsairauksiin sekä sydän- ja verisuonitauteihin. Nanoluokan pienhiukkasia tulee liikenteestä, työkoneista, puun pienpoltosta sekä kaukolaskeumana ulkomailta. Koska riski on yksilötasolla pieni, ei kiinteistönomistajalla ole ollut motivaatiota pienentää pienhiukkasaltistusta. Yhteiskunnan ohjaustoimenpiteillä, kuten ilmanvaihdon suodatusvaatimuksilla, on siksi iso merkitys. Vielä tärkeämpää on, että puun käyttöä kivihiilen korvaajana vähennettäisiin.

Vuodesta 1990 lähtien puupolttoaineiden kulutus on kasvanut 60 prosenttia ja kasvu on viime aikoina vain kiihtynyt, kun kallista sähköä on kotitalouksissa korvattu puun poltolla. Suomessa käytetystä puusta jo lähes 60 prosenttia poltetaan energiaksi. Tuotettua lämpöä kohden puusta tulee ilmastopäästöjä jopa enemmän kuin fossiilisista polttoaineista, mutta poliittisista syistä niitä ei ole otettu huomioon ilmastolaskelmissa. Tähän saattaa nyt EU:n taholta tulla muutos.

Ihmisten tyytyväisyyteen vaikuttaa se, koetaanko sisäilmasto liian kuivaksi, lämpimäksi, tunkkaiseksi tai vetoisaksi ja sisäympäristö meluisaksi. Talvella sisäilman kuivuus on yleinen ongelma toimistoissa, kun taas asunnoissa ongelmaksi koetaan liian suuret kesälämpötilat. Taloista on eristemäärien lisäysten ja tiiviyden paranemisen myötä tullut turhankin lämpimiä. Yli 22 asteen lämpötiloja kannattaisi välttää jo siksi, että viileämmässä huoneilman suhteellinen kosteus pysyy hyvänä eikä ärsytä keuhkoja.

Huonosti toimiva tai heikosti huollettu koneellinen ilmanvaihto on yksi pahimmista sisäilman pilaajista. Jo 1980-luvun alussa Ruotsissa huolestuttiin toimistorakennusten sisäilmaongelmista. Niiden syiksi paljastuivat ilmanvaihtokoneet, jotka olivat liian monimutkaisia huollettavia. Samanlaisia huolto-ongelmia on ollut edelleen koneiden automatiikan lisäännyttyä ja säätöjen jäätyä liian vaikeina tekemättä. Ne kunnat, jotka ovat panostaneet ilmanvaihdon kunnossapitoon, ovat saaneet sisäilmaongelmat parhaiten kuriin. Ilmanvaihtourakoiden tilaamisessa kannattaisi painottaa kokonaisvastuuta järjestelmän toimivuudesta.

Kouluissa lähes ikuinen kiistakysymys on se, miksi ilmanvaihtokoneet käyvät täysillä käyttöajan ulkopuolellakin. Syynä on ollut pelko epäpuhtauksien kasaantumisesta ilmanvaihtokanaviin. Tutkimustulokset osoittavat, että ilmanvaihdon voi huoletta sulkea, kun se pidetään käynnissä noin tunti ennen käyttäjien tuloa ja tunti käyttäjien lähdön jälkeen. Wc-tilojen erillispoistot on myös syytä sammuttaa yöksi, sillä ne voivat alipaineistaa rakennuksen ja vetää epäpuhtauksia sisäilmaan.

Korona toi esiin sen, että riittävällä ilmanvaihdolla on merkitystä hengitystieinfektioiden torjumisessa. Ilmanvaihdon kriteeriksi kannattaisi nostaa terveysvaikutukset nykyisen aistinvaraisen tarkastelun sijaan. Ilmanvaihtoa ei voi lisätä kuitenkaan liikaa, koska siitä seuraa vetoisuutta. Ilmanpuhdistimia voidaan siksi käyttää ilmanvaihdon tukena. Niiden ongelmana tosin on melu ja se, että niiden paras sijainti on keskellä luokkaa tai toimistotilaa, missä ne voivat olla tiellä. Kansainväliset tutkimukset viittaavat siihen, että yleisimmin käytettävä sekoittava ilmanvaihto ei ole kaikkein tehokkain virusten poistaja. Syrjäyttävä ilmanvaihto olisi parempi, ja sillä selvitään pienemmillä ilmamäärillä ja energiankulutuksella.

Monien sisäilmaongelmien juurisyinä ovat puutteet kiinteistöjen ylläpidossa, huollossa ja oikea-aikaisissa korjauksissa. Pahimmillaan korjaaminen on ollut vain niin sanottua tulipalojen sammuttamista, kun on reagoitu julkisuuden paineisiin. Päätökset kannattaisi Senaatti-kiinteistöjen tapaan perustaa säännöllisten kuntokatsastusten tuloksiin ja niistä tehtäviin korjauskohteiden priorisointeihin sekä ennakoivaan korjaamiseen ennen kuin pienet vauriot pahenevat sisäilmaongelmiksi. Ruotsissa on saatu hyviä kokemuksia ilmanvaihdon lakisääteisistä katsastuksista. Meillä Terveet tilat 2028 -ohjelmassa on julkaistu ilmanvaihdon vapaaehtoinen katsastusopas.

Talotekniikka ja rakenteet kannattaa korjata samaan aikaan. 2000-luvun alussa oli vielä tyypillistä, että rakennuksiin tehtiin osakorjauksia eli saatettiin modernisoida vain talotekniikkaa rakenteisiin puuttumatta. Tämä saattoi pahentaa sisäilmaongelmia, kun tehostettu, alipaineinen talotekniikka alkoi imeä mikrobeja ja epäpuhtauksia rakenteista. Tänään tiedetään, että tasapainoinen ilmanvaihto ja varsinkin maanvastaisen alapohjan tiiviys ovat ehdottomia edellytyksiä hyvälle sisäilmalle.

Vuonna 2016 Duodecimin julkaisemassa, kosteus- ja homevaurioista oireilevan potilaan Käypä hoito -suosituksessa homeella ei nähty olevan pysyviä terveysvaikutuksia hengitystieoireita ja astmaa lukuun ottamatta. Uutta tietoa on viime aikoina tullut lähinnä siitä, että kosteusvauriot voivat selittää uuden astman syntyä lapsilla.

Koska home- ja kosteusvaurioiden terveyshaittojen syy tai annosvaste eivät ole tiedossa, ei ole mahdollista laatia myöskään terveyteen perustuvia ohjeita rakennusten kosteusvaurioaltistumiselle. Yksittäisessä kohteessa ei pystytä kovinkaan hyvin arvioimaan mikrobien ja oireilun välistä yhteyttä. Siksi on vaikea päättää myös, mikä on oikea korjaustoimenpide.

Työterveyslaitos on 2000-luvulla selkeimmin lieventänyt kantaansa homeen merkityksestä sisäilmaongelmien selittäjänä. Sen uusissa sisäilmaohjeissa rakennuksen sisäilmastoselvitys, olosuhdearviointi ja terveydellisen merkityksen arviointi ovat keskeisissä osissa. Olosuhdearviointi kertoo kokonaiskuvan rakennuksen sisäilman laadusta ja olosuhteista. Sisäilmastoselvitys on olosuhdearviointia varten tehtävä rakennuksen ja ilmanvaihdon tutkimus. Sisäilmatilanteissa terveydellisen merkityksen arvioinnissa on tähän asti korostunut rakennuksen olosuhteiden arviointi. Uudessa ohjeessa kehotetaan arvioinnissa huomioimaan myös työntekijöihin, työyhteisöön ja työhön liittyvät tekijät sekä työpaikan toimintatavat työympäristön hallinnassa ja viestinnässä. Työterveyslaitos kannustaa moniammatilliseen yhteistyöhön ongelmien kartoittamisessa.

Rakennuksen vikoja korjaamalla saadaan sisäilmariskiä vähennettyä siltä osin kuin ne ovat riskiä lisänneet. Muista syistä johtuvaan oireiluun puututaan muilla keinoilla ja vakavasti yliherkistyneet ohjataan hoitoon ja muihin tiloihin.

Korjausten onnistumista kannattaa ainakin alkuun arvioida pelkästään rakennusteknisesti, sillä käyttäjien tyytyväisyyttä sisäilmaan on vaikea mitata luotettavasti heti korjausten jälkeen. Tulokseen voi vaikuttaa moni muukin asia kuin se, onko korjaus onnistunut. Korjaukset voidaan tuomita epäonnistuneiksi luottamuspulan tai puutteellisen tiedottamisen vuoksi. Työterveyslaitoksen suosittelema osallistava sisäympäristösuunnittelu yhdessä tiedottamisesta vastaavan sisäilmaryhmän kanssa hälventää huolta ja epäluottamusta.

Asiantuntijat jutussa: Oulun yliopiston sisäilmaprofessori Ulla Haverinen-Shaughnessy, Tampereen yliopiston rakennusfysiikan professori Juha Vinha, Tallinnan teknillisen korkeakoulun talotekniikan professori Jarek Kurnitski, Senaatti-kiinteistöjen sisäilmaryhmän vetäjä Anne Korpi, Helsingin kaupungin tilapäällikkö Sari Hildén, sosiaali- ja terveysministeriön neuvotteleva virkamies Vesa Pekkola, Terveet tilat 2028 -ohjelman vetäjä Katja Outinen sekä Työterveyslaitoksen professori Kari Reijula.