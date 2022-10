Hometohtori varoittaa: Liiallinen lämmityksestä säästäminen sairastuttaa talon ja käyttäjät

Saksassa homekeskustelu on ollut Suomea maltillisempaa, mutta se on vilkastunut energiakriisin myötä, sanoo Saksan ympäristövirastossa Berliinissä työskentelevä tohtori Kerttu Valtanen. Erityisen huolissaan ihmisten on syytä olla liian matalista sisälämpötiloista, sillä se lisää homeen kasvua. ”Kansalaiset pitävät hometta tärkeimpänä sisäilmaan vaikuttavana tekijänä, ja ympäristöviraston nettisivujen luetuin osio on homesivumme.”