Miljoonarahoituksella tutkitaan ja kehitetään vähähiilistä hybridirakentamista

Hämeen ammattikorkeakoulu on saanut merkittävän rahoituksen tutkimushankkeeseen, jossa edistetään vähähiilistä hybridirakentamista, hybridirakenteisiin liittyvän ekosysteemin muodostumista sekä alan yritysten kansainvälistä vientiä.

Myönnetty rahoitus on suurin tutkimusrahoitus, jonka Hamk on saanut Business Finlandilta, ja Hamk Tech -tutkimusyksikölle se on historiansa suurin tutkimusrahoitus. Tutkimusprojektin kokonaisbudjetti on noin 1,075 miljoonaa euroa, josta Business Finlandin rahoitusosuus on 675 500 euroa.