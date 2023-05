Uusi tutkimustulos: Lähes kolmannes hengitystiesairastumisista voidaan välttää ilman puhdistamisella

Parhaillaan etenevässä monitieteisessä E3 - Excellence in Pandemic Response and Enterprise Solutions -tutkimushankkeessa on saatu merkittäviä tuloksia. Jo tässä vaiheessa on osoitettu, että päiväkotien lasten ja henkilökunnan sairastuvuutta voidaan vähentää 30 prosenttia varsin yksinkertaisin taloteknisin konstein.

E3-hanke, Excellence in Pandemic Response and Enterprise Solutions on CleverHealth Network- ja IAQe (Indoor Air Quality Ecosystem) -ekosysteemien yhdessä rakentama laaja yhteiskehityshanke, jota rahoittavat Business Finland ja osallistuvat yritykset. Hanketta koordinoivat Tamlink oy ja Spinverse.