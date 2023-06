”Älä tule paha kakku tule hyvä kakku”: Onnelan työmaalla kaikki on suurta, valutkin ovat aina tuhansia kuutioita

Yksi keskeisiä tekijöitä Onniselle rakennettavan logistiikkakeskuksen toiminnan kannalta on robottien avulla pyöritettävä automatisoitu korkeavarasto. Jotta laaja ja parikymmentä metriä korkea varasto toimisi moitteetta, on sinne asennettavien järjestelmien oltava todella tukevalla pohjalla.

Tämän varmistaa 4.400 neliömetrin laajuinen ja 900 millimetrin vahvuinen paalulaatta, joka valettiin toukokuun alussa kertavaluna 50 tunnissa. Hyvinkäällä toteutettu paalulaattavalu on valtavan projektin suurin yksittäinen valu, ja se toteutettiin maarakennus- ja perustusurakoista vastaavan Kreaten toimesta ja ohjauksessa.

Laatan vahvuus perustuu rakennesuunnittelijan laskelmiin siitä, mitä automaattivaraston laitteistotoimittaja on ilmoittanut kuormitukseksi. Lattian sallitun taipuman raja-arvo on tiukka, kun sen päälle asennetaan 22 metriä korkea automaattivarastojärjestelmä.

Onnelan automatisoitu korkeavarasto Kesko toteuttaa logistiikkakeskuksen rakennushankkeen projektinjohtopalveluna yhdessä Haahtelan kanssa. Kreate toimii logistiikkakeskuksen maarakennus- ja perustusurakoitsijana. Automaattivaraston paalulaatta on 4 400 m² ja laatan korkeus on 400–900 mm. Laattaan käytetään vähähiilistä betonia 3 650 m³ eli noin 400 betonikuormaa. Terästä raudoituksessa tarvitaan 560 000 kg. Keskoon kuuluvan teknisen tukkukaupan Onnisen ja K-Auton käyttöön tuleva uusi logistiikkakeskus on pinta-alaltaan noin 85 000 neliömetriä, mikä vastaa 12:ta jalkapallokenttää. Logistiikkakeskus valmistuu vaiheittain vuosien 2025–2030 aikana.

Paalulaattaa kannattavat betonipaalut on asennettu 3×3 metrin ruuduissa laatan alle. Rungon isojen 22-metristen keskipilareiden alla on vielä 600 millimetrin anturat, jotka on valettu aiemmin.

Haastava, lähes tauoton työurakka

Haastavassa valu-urakassa 12-tuntisia työvuoroja tehneet miehet olivat kovilla, mutta jälkeäkin syntyi ripeään tahtiin. Toista vastaavaa ei tällä työmaalla enää tule tässä mittakaavassa.

Työmaata Haahtelan puolesta johtava työnjohtaja, rakennusmestari Kristian Torsell kertoo, ettei ole urallaan törmännyt näin suureen kertavaluun. Pääasiassa talonrakennuksessa toimineen Torsellin mukaan infrarakentaminen – kuten sillat – on eri asia, mutta nyt puhutaan yksittäisestä rakennuksesta.

Kaikkiaan alueelle rakennetaan lähes 85.000 neliön laajuinen logistiikkakeskus, joten paalulaattojakin valetaan vielä 65 kappaletta vuoden loppuun asti keskimäärin 2.000 neliön viikkotahdissa. Muut paalulaattavalut ovat paksuudeltaan ohuempia, pääosin 400–500 millimetrin luokkaa.

Valtava laatta piti valaa kerralla valmiiksi, koska siihen ei ole suunniteltu liikuntasaumoja. Työsaumojen tekeminen paksuun, vahvasti raudoitettuun laattaan olisi ollut hyvin vaativaa ja työlästä.

”Mitä tässä nyt joudutaan kärsimään pitkällä valuajalla, säästyy moninkertaisena siihen verrattuna, että olisimme lähteneet muotittamaan laattaa poikittain. Siinä pitäisi olla tuplaraudoitus aina kunkin työsauman kohdalla, joten valu on järkevintäkin toteuttaa tällä tavalla yhtäjaksoisena reilun kahden vuorokauden kuluessa”, Torsell painottaa tehdessämme haastattelua valun aikaan toukokuun alussa.

”Se on hurja ponnistus, mutta tällä hetkellä näyttää hyvältä, kun olemme päässeet yli puolenvälin. Onnistumiseen vaikuttaa toki, että kaikki työvaiheet eli betoni- ja valusuunnitelmat on käyty ennakkoon yhdessä läpi.”

Valtava raudoitustyö pohjusti valutalkoita

”Olemme yhdessä yrittäneet hakea kaikki ne mahdolliset muuttujat, mitä siellä voi tapahtua. Pyrimme tällä varautumaan myös mahdollisiin poikkeamiin”, Kreaten työnjohtaja Pasi Kinnunen painottaa.

Reilut kaksi vuorokautta kestävä kertavalu on Kinnusen työuran pisin. Onnistumiseen vaadittiin kuusi viikkoa käsityönä kestänyt raudoitustyö, joka sisälsi 560 tonnia 25-millimetristä raudoitusterästä ja 464 kappaletta 50-kiloisia pultteja.

Valu täytetään 300 millimetrin kerroksissa vyöhykkeittäin, eli valua ei nosteta heti täyteen 900 millimetrin korkoon. Valumiehiltä vaadittava tietotaito onkin sitä, että betonin kontaktipinta pidetään koko ajan riittävän tuoreena, ettei valun sekaan tule kuivia kerroksia.

”Meillä on ollut tuuria myös sään kanssa, kun nyt on viileää. Mikäli sää olisi kuumempi, olisi haasteellisempaa pitää pinnat märkinä”, Torsell kertoo.

Betonia pumpattiin jatkuvasti kahdella pumpulla, yövuoroissa oli lisäksi kolmas varapumppu tontilla – ja käytettävissä oli koko ajan betoniasemallekin vara-asema, jolla taattiin betonin katkeamaton toimittaminen, mikäli varsinainen asema kyykkäisi jostain syystä. Betonin toimittavalta Rudukselta myös varmistettiin, että heillä on riittävä määrä ajokalustoa tuomassa betonia työmaalle.

Työmaalla toimivalle miehistölle on oltava vaihtomiehistö, että he pääsevät välillä kotiin nukkumaan. Työmaalla on lisäksi varamiehitys, ja siellä on huolehdittu myös muonituksesta, kun yöllä ei muuta ruokahuoltoa ole. Yöllä valaistukseen on panostettava, vaikka kevät onkin juttua tehtäessä pitkällä.

Lisäksi mahdollisten vahinkojen varalta oli työmaalle varattu ensiaputarpeistoa ja -osaamista sekä silmien huuhteluvälineitä.

”Vaikka käytämme suojalaseja, niin jos iso määrä betonia roiskahtaa letkusta naamalle, siitä saattaa jotain päästä lasien ohi silmiin”, Torsell sanoo.

Varmistuslista oli pitkä, jotta kaikki tarpeellinen on varmasti otettu huomioon.

Tavoitteena vähäpäästöisyys koko hankkeelle

Paalulaattavalu toteutettiin niin sanotulla vihreällä betonilla, GWP 55:llä, jonka valmistuksen hiilidioksidipäästöt ovat 45 prosenttia pienemmät kuin vastaavalla normaalilla betonilaadulla. Tähän on päästy korvaamalla osa sementistä muun teollisuuden sivuvirroista saatavilla korvaavilla sideaineilla, kuten metallinjalostuksessa syntyvällä kuonalla.

Koko logistiikkakeskushankkeelle on asetettu hiilisäästötavoite. Laattavalun vähähiilinen betoni on yksi keino kerätä tavoite kasaan.

Hankkeessa pyritään löytämään erilaisia keinoja vähentää hiilikuormaa, kunhan tuotteet täyttävät teknisesti vaatimukset, toimittajat kykenevät vaadittaviin materiaalimääriin ja osaltaan myös taloudelliset reunaehdot toteutuvat.

Kahdessa vuorokaudessa betonia pumpattiin keskimäärin 75 kuutiometriä tunnissa, parhaimmillaan yli 80 kuutiota tunnissa. Valuun kului kaikkiaan 3.650 kuutiometriä betonia, mikä tarkoittaa 400:aa betoniautolastia.

Kun valu saatiin valmiiksi, sille tehtiin koneellinen teräshiertopinta. Sitten piti odotella muutama päivä, ennen kuin muotit voitiin poistaa.

”Ruduksen betonin sekaan asentamat loggerit mittaavat reaaliajassa betonin lujuuden kehittymistä. Sieltä saamme vihreää valoa, kun muotit saa purkaa. Sitä ennen ei muotteihin saa koskea”, Torsell kertoo.