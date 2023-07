Kymmeniä ihmisiä työllistänyt sähköistysyhtiö ajautui konkurssiin

Satakunnan käräjäoikeus asetti 26. kesäkuuta konkurssiin porilaisen Karhu Groupin, joka on tehnyt muun muassa sähköistystöitä. Yhtiö haki konkurssia itse. Hakemuksessaan yhtiö kertoi olevansa pysyvästi maksukyvytön.

Konkurssihakemuksessaan Karhu Group ilmoitti velkojensa määräksi noin 5,6 miljoonaa euroa. Selvästi suurin yksittäinen velkoja on Noja Rahoitus, jolta Karhu Groupilla on hieman vajaan 3 miljoonan euron factoring-luotto. Factoring-rahoituksessa yrityksen myyntisaatavat eli myynnistä syntyvät laskut asetetaan vakuudeksi rahoitusyhtiön myöntämää lainaa vastaan. Factoringin avulla laskut on mahdollista muuttaa kassavirraksi välittömästi ja ilman reaalivakuuksia. Verohallinnolle velkaa on hieman alle 480000 euroa.