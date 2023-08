Lehto sai uuden urakan Oulusta

Oulunsalon alueelle rakennetaan nelikerroksinen kerrostalo, jossa on 31 asuntoa. Kohteeseen valmistuu sekä kaksioita että kolmioita ja kokonaisuuden huoneistoala on 1 586 neliömetriä. Tontille nousee myös erillinen sivurakennus, jossa on väestösuojan ja varastojen lisäksi kerhotila.

Rakentamisen arvioidaan alkavan jo elokuussa ja talo valmistuu ensi vuoden syksyllä.