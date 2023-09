Asiantuntija Ruotsin tiesortumasta: ”Vastaava sortuma on Suomessakin mahdollinen, mutta epätodennäköinen”

Väyläviraston geoasiantuntija Panu Tolla ei usko, että Ruotsissa viikonloppuna tapahtuneen maansortuman kaltaisia onnettomuuksia olisi odotettavissa Suomessakin.

"Vastaava sortuma on toki mahdollinen, mutta sen todennäköisyys on olennaisesti pienempi, koska Suomessa ei ole havaittu juoksusavia. Länsi-Ruotsissa ja Norjassa juoksusavet ovat tunnettuja, mutta niiden tunnistaminen esiintymien tarkka rajaaminen on tietääkseni varsin haastavaa", Tolla sanoo.