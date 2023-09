Nämä ovat Suomen suurimmat infrarakentajat – Destia hallitsee nyt infraa selvästi

Destia nappasi viime vuonna virallisen ykköspaikan suurimpien infrarakentajien listalla ohittamalla aiemman ykkösen YIT:n. Destia on toki ollut ykkönen kotimaan kamaralla jo vuodesta 2020, mutta nyt se näyttäisi olevan sitä myös yhtiöiden ulkomaiden liiketoiminnot mukaan laskettuina. Tämä käy ilmi Rakennuslehden selvityksestä.

Taulukon ykkössijaan liittyy tosin hieman epävarmuutta sen vuoksi, että YIT on muuttanut segmenttiensä sisältöjä. Yhtiö on siirtänyt tuulivoimarakentamisen hankkeensa Infra-segmentistä Kiinteistökehityksen alle ja infratoiminnot Baltian maissa Toimitilat-segmenttiin. Aiemmin YIT ilmoitti Infra-segmenttinsä vuoden 2021 liikevaihdoksi 658 miljoonaa euroa, mutta nyt yhtiö on muuttanut tuon vuoden lukeman 544 miljoonaan euroon. Siitä ei ole tietoa, kuinka suuri Infra-segmentin vuoden 2022 liikevaihto olisi aiemmalla rakenteella.