Toimistomarkkinoilla käydään rajua kilpailua – erot vuokrissa venyneet huimiksi

Helsingissä sijaitsevien toimistojen vajaakäyttöaste kasvaa edelleen ja suurinta nousu on heikoimman sijainnin osamarkkinoilla. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla Pitäjänmäessä, Otaniemessä, Sörnäisissä ja Ruoholahdessa on paljon tyhjää toimistotilaa.

Ero on kasvanut viimeisten kolmen vuoden aikana. Neliöhinnoissa ero hyvän ja heikomman sijainnin välillä on paisunut jo 33 prosenttiin ja on jopa 20 euroa per neliö.