Valtion siltojen korjausvelka nousi jo 340 miljoonaan euroon – ”Kunto on heikentynyt”

Väyläviraston ylläpitämien maantie- ja rautatiesiltojen keskimääräinen kunto on viimeisten vuosien aikana heikentynyt. Siltoja on vanhentunut runsaasti yhtä aikaa. Samanaikaisesti korjauksia on resurssisyistä tehty liian vähän tarpeeseen nähden.

Suomen valtio omistaa noin 15 000 maantiesiltaa, joista huonokuntoisiksi luokiteltiin vielä vuonna 2015 noin 600. Vuonna 2022 lukema oli jo lähes 800. Vastaavasti hyvässä kunnossa olevien maantiesiltojen lukumäärä on pudonnut samalla ajanjaksolla reippaasti.

”Siltojen keskimääräinen kunto on heikentynyt ensisijaisesti kahdesta syystä. Ensinnäkin moni 1960–70-luvuilla rakennettu silta on vanhentunut ja siirtynyt luokitukseltaan huonokuntoiseksi samoihin aikoihin. Toiseksi kunnossapidon kustannustaso on noussut selvästi muun muassa Venäjän aloittaman hyökkäyssodan jälkeen. Rahalla saadaan yksinkertaisesti vähemmän”, taitorakenneyksikön päällikkö Markku Äijälä Väylävirastosta kertoo tiedotteessa.

Siltojen laskennallinen korjausvelka on kivunnut 340 miljoonaan euroon. Jos silta joudutaan korjaamisen sijaan uusimaan, nousee kustannustaso entisestään. Noin 95 prosenttia maantiesilloista on kuitenkin erittäin hyvässä, hyvässä tai tyydyttävässä kunnossa.

Äijälä korostaa, että Suomen siltojen vaurionsietokyky on edelleen varsin hyvä. Se tarkoittaa, että mahdolliset vauriot havaitaan ennen kuin sillan kunto muuttuu kriittiseksi.

Silloille tehdään yleistarkastus viiden vuoden välein ja tarvittaessa tarkempi erikoistarkastus. Jos sillassa huomataan jotain poikkeavaa, se otetaan tiiviimpään seurantaan nopean reagointikyvyn takaamiseksi.

Tulevina vuosina siltojen keskimääräinen kunto jatkanee laskuaan. Siltoja korjataan tai uusitaan noin sata vuodessa.