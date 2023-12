Suomalaisyhtiön yli puolen miljardin kruunun hanke Ruotsissa varmistui

Energiarakentamiseen erikoistunut Suvic on allekirjoittanut Storhöjdenin ja Vitbergetin tuulipuistoja koskevan Balance of Plant (BOP) -sopimuksen Ruotsissa. Niistä tehtiin esisopimus syyskuussa, mutta nyt solmitun sopimuksen myötä esisopimus realisoitui. Nyt allekirjoitettu sopimus on vielä ehdollinen tilaajan erikseen antamalle Notice to Proceed -ilmoitukselle.