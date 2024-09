Building 2030 -tutkimushankkeessa syntyy koko ajan arvokkaita tuloksia

Kuuntele juttu

”On helppo perustella, miksi tekoälymalleja tutkitaan meidänkin Building 2030 -konsortiossa. Näiden käyttö on räjähtänyt, ja uusien, ilmaisten sovellusten määrä generatiivisen tekoälyn puolella lähti kasvuun vuosien 2022– 2023 vaihteessa”, kertoi Aalto-yliopiston rakennustekniikan laitoksen professori, varadekaani Antti Peltokorpi Building 2030 -kesäseminaarissa Espoon Otaniemessä.

Peltokorven mukaan emme vielä edes tunne kaikkia tekoälyn tarjoamia mahdollisuuksia, minkä vuoksi niitä kannattaa tutkia. Aallossa tehtiin vuosi sitten harjoitelma, miten generatiivista tekoälyä voisi käyttää rakennushankkeen riskienhallinnassa, riskien tunnistamisessa hankkeen lähtötietojen perusteella sekä riskien hallintakeinojen suunnittelussa.

”Saimme tosi positiivisia tuloksia sokkotestissä, jossa arvioitiin toisten ihmisten ja tekoälyn tekemiä arvioita. Tekoäly sai erittäin hyviä arvosanoja, joten uskomme tekoälyllä olevan potentiaalia rakennushankkeen johtamiseen”, Peltokorpi toteaa.

Building 2030 Rakennusalan visio vuodelle 2030

Building 2030 -konsortion tehtävänä on kehittää Suomen rakennusalalle visio vuodelle 2030 ja edistää sen toteutumista. Vision avulla halutaan varautua alaan kohdistuviin tulevaisuuden muutoksiin – kuten digitalisaatioon, nopeaan kaupungistumiseen ja ilmastonmuutokseen – ja samalla varmistaa, että rakennusalan liiketoiminta on jatkossakin kestävällä pohjalla.

Building 2030 -tutkimushankkeen tekoälyosuudessa keskityttiin kolmeen eri osateemaan. Ensimmäisessä eli Tekoälykielimallien mahdollisuudet rakennushankkeen johtamisen prosesseissa -osateemassa selvitettiin sekä urakoitsijan että suunnittelijan näkökulmasta, mitä tehtäviä hankkeessa on, missä tekoäly voisi tuoda merkittävää lisäarvoa, ja tunnistettiin ne alueet, missä hyöty tekoälystä on suurin ja missä se on pienin.

Toinen ja fokusoidumpi tutkimus tehtiin liittyen projektiasiakirjojen analysointiin tekoälyn avulla.

”Tässä lähtökohtana oli, että hankkeissa on erittäin paljon kirjallista aineistoa. Halusimme selvittää, miten siitä voisi saada lisäarvoa tekoälyä käyttäen sekä sen ymmärtämiseen että ristiriitojen havaitsemiseen”, Peltokorpi kertoo.

Kolmantena kohtana oli tekoälyn hyödyntäminen suunnitelmien arvioinnissa. Siinä on huomioitava, että suunnitelmat ovat usein ihan muuta kuin tekstiä: ne ovat kuvia, piirustuksia ja taulukoita erilaisista vaatimuksista. Hankkeessa selvitettiin, miten tekoäly pärjää myös siinä maailmassa.

Tekoälyn ymmärrystä suomalaisesta rakentamisesta pitää parantaa

Aallon väitöskirjatutkija Roope Nyqvist on puolestaan tutkinut generatiivisen tekoälyn sovellusalueita ja esteitä rakentamisen johtamisessa. Hän kertoo, että Tapio Pulkkisen aiheeseen liittyvässä diplomityössä käytettiin tekoälyä rakennusalan asiakirjojen ristiriitojen tunnistamiseen.

”Tutkimuksessa nousi esille, että kielimallit eivät ole vielä valmiita ristiriitojen selvittämiseen, koska niillä ei ole riittävää tietoa rakennusalan ristiriidoista. Tärkein jatkokehitysvaihe onkin löytää keinoja, joilla kielimallien tietämystä suomalaisesta rakennusteollisuudesta voidaan parantaa. Ainakin hienosäätöä ja ulkoista tietokantaa voisi harkita.”

Nyqvist haluaakin nostaa esiin kaksi näkökulmaa: Miten tekoälyä voidaan käyttää ja mikä meitä siinä estää? Miten yhdistää jo käytössä olevia johtamistapoja, ja toisaalta, miksi emme saa sen käytöstä sitä lisäarvoa, mitä tämä antaisi meidän olettaa?

Esimerkiksi tekoälyn hyödyntämiseen viestinnässä -osiosta Nyqvist nostaa esille yksilöidyn tilannekuvan laadinnan. Silloin 50-sivuisesta työmaakokouspöytäkirjasta voidaan yksittäiselle putkityöntekijälle tehdä tiivistelmä, johon on koostettu kaikki hänelle olennainen tieto.

”Vaikka asiat kehittyvät nopeasti ja viime vuosina on nähty isoja harppauksia sovellusten kyvykkyyksissä, niin tekoälyn kanssa on myös valtavasti ongelmia. Tekoäly ei ole mikään taikaluoti, joka käy kaikkeen ihan sellaisenaan”, Nyqvist korostaa.

”Jos luotamme liikaa tekoälyn tekemään analyysiin, voimme mennä pahasti metsään.”

Kirjallisuudesta löytyikin kaikkiaan 14 keskeistä estettä tekoälyn hyödyntämiseen rakentamisen johtamisessa. Kolme isointa estettä ovat: osaajapula ja tekoälyvalmiuksien ymmärtäminen, tietojen yhteentoimivuuteen ja laatuun liittyvät kysymykset sekä viimeisenä tuotetun sisällön laatu, hallusinaatiot, valvontakysymykset ja muut tekniset rajoitukset.

Tutkimuksessa yritettiin löytää vastinetta sille, mitä näille ongelmille voisi tehdä.

”Osaajapulaa voidaan helpottaa panostamalla koulutukseen ja tekoälyn käyttöön. Mutta korostaisin, että esteitä ei kuitenkaan tarvitse ottaa liian vakavasti”, Nyqvist toteaa.

Käytännön esimerkkeinä tekoälyn hyödyntämisestä Nyqvist otti esille rakennusmestarin arkeen liittyviä tehtäviä, kuten työturvallisuuden valvominen, havainnointi ja virheiden eliminointi, sekä urakkatarjousten valmistelu ja tarjouspyynnöt. Tämän kaltaisissa tukitoimissa hän näkeekin isoja mahdollisuuksia ja merkittävää ajansäästöä – ja osoitti sen käytännön esimerkein.

”Aiemmin ihminen on tehnyt 100 prosenttia töistä. Nyt tekoälyn aikakaudella sillä kannattaa teettää näistä töistä 80 prosenttia ja itse teet vielä toiset 80 prosenttia siihen päälle. Tämä siksi, että tekoälyn tuottama materiaali pitää joka tapauksessa käydä vielä kertaalleen läpi.”

Tekoäly on otettava viipymättä käyttöön rakennustyömailla

Jatke-konsernissa tietohallintojohtajana toimiva Mikko Kuusakoski opiskelee myös osa-aikaisesti tohtoriopiskelijana Aallossa. Hän kertoo, että Jatkeella tekoäly liittyy tiedon hyödyntämiseen.

”Tekoäly on uusi asia. Viiden viime vuoden kuluessa on tapahtunut iso hyppy, mikä on tuottanut parempia tuloksia, ja marraskuussa 2023 tapahtui oikea vallankumous. Bisnesmaailmassa tekoäly tuli arkeen vuodenvaihteessa, sitä ennen puhuttiin enintään koneoppimisesta”, Kuusakoski kertoo.

”Jatkeella aloitimme tekoälyn käytön ensiksi Wendy-pilotilla viime vuoden toukokuussa, mutta nyt sen rinnalle on sittemmin tullut helpompiakin ratkaisuja ja ne ovat tarjolla kaikille Jatkeen työntekijöille. Jokaisen työntekijämme ensiaskel tekoälyyn on Copilot Chat, joka poikkeaa ilmaisista vaihtoehdoista lähinnä siinä, että tiedot pysyvät suojattuina toisin kuin ilmaisversioissa.”

”Tehokäyttäjille on tarjolla Copilot Pro, joka jo osaa muun muassa tiivistää tekstiä ja esityksiä pariin lauseeseen. Mutta jos yksi vaihtoehto on, että kaikki käyttävät tekoälyä ylipäätään johonkin, niin toinen vaihtoehto on käyttää sitä johonkin spesifiin tehtävään.”

Jatkeella tekoälyä käytetäänkin esimerkiksi saadun palautteen tiivistämiseen. Tiivistetystä palauteraportista saa paremman ja selkeämmän kuvan kuin vaikkapa sanapilvestä. Juuri ennen kesää tekoäly tuotiin Jatkeella myös työmaakäyttöön.

”Meillä on työturvallisuushavaintoja paljon avoinna (1300 havaintoa 12 kuukauden aikana), ja niiden seassa voi olla tärkeitä havaintoja. Ne voivat jäädä roikkumaan, kun niitä ei käsitellä loppuun eikä myöskään suljeta. Suurin osa toki hoidetaan, mutta jotkut jäävät hoitamatta.”

Sen sijaan, että ne jäisivät pysyvästi edes 90 prosentin tasolle, keskitetään huomio kriittisiin kohtiin ja korjataan ne kuntoon. Esimerkiksi putoamissuojauksia ei saisi jäädä yhtään huomiotta, vaan ne pitäisi korjata välittömästi kuntoon.

”Joku voi kuolla, jos näissä asioissa mokataan pahasti”, Kuusakoski muistuttaa.

Kuusakosken mukaan tekoäly kannattaa ottaa työmailla ja rakennusliikkeissä nyt heti käyttöön. Kun rutiinit ja osaaminen kehittyvät, voi alkaa kerätä omaa dataa työstettäväksi, kuten Jatkeella esimerkiksi työturvallisuushavaintoja.